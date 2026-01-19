Mengem gana el 8º Concurso de Trufa valenciana de Andilla con trufa, alcachofa y café

Mengem del Cabanyal ha ganado la octava edición del Concurso Gastronómico de Trufa valenciana de Andilla con un plato compuesto por trufa, alcachofa y café. El segundo premio, en el concurso delebrado en el Veles e Vents, fue para Vinatea de Morella, mientras que Kawori (València) completó el podio del certamen, consolidado como una de las principales citas del calendario gastronómico nacional dedicadas a la trufa negra de Andilla (Tuber melanosporum).

Plato ganador compuesto por trufa, alcachofa y café / Levante-EMV

El jurado estaba presidido por Roger Julián, chef del restaurante Simposio, con una estrella Michelin, y contó con la participación de Rubén Fenollar, chef ejecutivo de Master Chef World y mejor Chef Privado de España; el gastrónomo y divulgador Pedro G. Mocholí; Mónica Morales, responsable de Turismo Gastronómico de la Cámara de Comercio de Valencia y Relaciones Institucionales de Mediterráneo Culinary Center; y Javier Andrés, Premio Nacional de Gastronomía y Director Gastronómico de Grupo Sucursal.

La propuesta de Mengem destacó por la combinación de trufa fresca fermentada e infusionada, junto a la reina de la huerta, la alcachofa, que Sandra y Elias cultivan en su propio huerto en Meliana y que han acompañado con una magnífica demigláce de café.

Angela Milian de Vinatea en Morella versionó los míticos huevos trufados con todo el sabor del interior de Castellón; mientras que Alberto González de Kawori (Valencia) realizó una propuesta de fusión japonesa con una vieira flambeada con una espuma de infusión de trufa. La versatilidad de la trufa como ingrediente quedó patente en este concurso, en el que las propuestas del resto de finalistas también han demostrado el gran nivel gastronómico de la edición, con un sándwich de pastrami de Travieso Bar (Valencia) y un ravioli de rabo de toro de restaurante Exótico (Benidorm).

Además de la competición, la jornada incluyó una muestra gastronómica con productos de la provincia de Valencia, como vinos y aceites de oliva de Bodegas El Villar, quesos artesanos de Hoya de la Iglesia (Los Pedrones), panes tradicionales, embutidos y elaboraciones trufadas, así como el maridaje con Black Truffle Gin de La Clandestileria y cócteles elaborados con Petroni y Royal Bliss.

Andilla es uno de los principales municipios productores de trufa negra (Tuber melanosporum) de la Comunitat Valenciana, con más de 20 años de tradición. El concurso ha mencionado a Ernesto Enguídanos, precursor de la Trufa de Andilla a quien posteriormente se le rendirá homenaje, a título póstumo, en la feria.