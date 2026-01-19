Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaFichaje Valencia CFMarejada ciclónicaTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Gastronomía

Mengem gana el 8º Concurso de Trufa valenciana de Andilla con trufa, alcachofa y café

El segundo premio ha sido para Vinatea (Morella), mientras que Kawori (València) ha obtenido el tercer puesto del certamen dedicado a la trufa negra de Andilla

Ganadores del concurso

Ganadores del concurso / Levante-EMV

María Bas

València

Mengem del Cabanyal ha ganado la octava edición del Concurso Gastronómico de Trufa valenciana de Andilla con un plato compuesto por trufa, alcachofa y café. El segundo premio, en el concurso delebrado en el Veles e Vents, fue para Vinatea de Morella, mientras que Kawori (València) completó el podio del certamen, consolidado como una de las principales citas del calendario gastronómico nacional dedicadas a la trufa negra de Andilla (Tuber melanosporum).

Plato ganador

Plato ganador compuesto por trufa, alcachofa y café / Levante-EMV

El jurado estaba presidido por Roger Julián, chef del restaurante Simposio, con una estrella Michelin, y contó con la participación de Rubén Fenollar, chef ejecutivo de Master Chef World y mejor Chef Privado de España; el gastrónomo y divulgador Pedro G. Mocholí; Mónica Morales, responsable de Turismo Gastronómico de la Cámara de Comercio de Valencia y Relaciones Institucionales de Mediterráneo Culinary Center; y Javier Andrés, Premio Nacional de Gastronomía y Director Gastronómico de Grupo Sucursal.

La propuesta de Mengem destacó por la combinación de trufa fresca fermentada e infusionada, junto a la reina de la huerta, la alcachofa, que Sandra y Elias cultivan en su propio huerto en Meliana y que han acompañado con una magnífica demigláce de café.

Angela Milian de Vinatea en Morella versionó los míticos huevos trufados con todo el sabor del interior de Castellón; mientras que Alberto González de Kawori (Valencia) realizó una propuesta de fusión japonesa con una vieira flambeada con una espuma de infusión de trufa. La versatilidad de la trufa como ingrediente quedó patente en este concurso, en el que las propuestas del resto de finalistas también han demostrado el gran nivel gastronómico de la edición, con un sándwich de pastrami de Travieso Bar (Valencia) y un ravioli de rabo de toro de restaurante Exótico (Benidorm).

Además de la competición, la jornada incluyó una muestra gastronómica con productos de la provincia de Valencia, como vinos y aceites de oliva de Bodegas El Villar, quesos artesanos de Hoya de la Iglesia (Los Pedrones), panes tradicionales, embutidos y elaboraciones trufadas, así como el maridaje con Black Truffle Gin de La Clandestileria y cócteles elaborados con Petroni y Royal Bliss.

Andilla es uno de los principales municipios productores de trufa negra (Tuber melanosporum) de la Comunitat Valenciana, con más de 20 años de tradición. El concurso ha mencionado a Ernesto Enguídanos, precursor de la Trufa de Andilla a quien posteriormente se le rendirá homenaje, a título póstumo, en la feria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  2. Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
  3. Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
  4. La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
  5. Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix
  6. Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
  7. Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
  8. El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables

La Generalitat no avisó a tiempo del desborde de la presa de Buseo el 29-O a los municipios aguas abajo

La Generalitat no avisó a tiempo del desborde de la presa de Buseo el 29-O a los municipios aguas abajo

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, considera "raro" y "extraño" el accidente ferroviario de Adamuz

La llamada entre el ingeniero de la presa de Buseo y el Centro de Coordinación de Emergencias

La llamada entre el ingeniero de la presa de Buseo y el Centro de Coordinación de Emergencias

Muere Valentino a los 93 años

Muere Valentino a los 93 años

Las personas mayores y la patronal abren vías de colaboración para fortalecer el comercio en Alzira

Las personas mayores y la patronal abren vías de colaboración para fortalecer el comercio en Alzira

Intenta darse a la fuga tras colisionar contra un coche y acaba dentro del río en Canals

Intenta darse a la fuga tras colisionar contra un coche y acaba dentro del río en Canals

Dos bocairentinas realizan una gira de conciertos con la Joven Orquesta Nacional de España

Dos bocairentinas realizan una gira de conciertos con la Joven Orquesta Nacional de España

El CB Alginet vence al Ontinet y queda como el único equipo invicto de Tercera FEB

El CB Alginet vence al Ontinet y queda como el único equipo invicto de Tercera FEB
Tracking Pixel Contents