Vade retro, Blue Monday

Paso de contarles lo que es el Blue Monday, la dolencia más estúpida del Primer Mundo. Y eso que tenemos unas pocas. Además, por publicarse los lunes, en esta columna ya lo he tratado bastante. Así que si se notan un poquito más deprimidos que de costumbre se ponen a bailar frenéticamente la canción de New Order y a sudar y a liberar endorfinas. O se me abren lo más caro que tengan por casa y se beben unos sorbitos escuchando la de Georgie Fame, qué pedazo de señor, qué elegancia, héroe mod por los siglos de los siglos. Y dejen pasar la semana hasta que sea viernes y salgan a enamorarse de todo bicho viviente, que decía aquel. Piensen que podría ser peor: les podrían vaciar un cargador en la cara por asistir a una manifestación o les podría haber contratado Julio Iglesias para plancharle el escroto. Cómo está el patio.

A las penas, puñaladas. Pero si llevan un poquito de arte, mucho mejor. La vida es dolorosa y decepcionante, un viaje a ninguna parte carente de sentido en el que después de recibir guantazos a mansalva, vas y te mueres. Lo que pasa es que tiene tres o cuatro cositas que te la hacen más llevadera y la belleza es una de ellas. Ángela Bonet, a través de su proyecto musical Lanuca, se empeña en recordárnoslo. Este sábado 24 acudan a verla al Tulsa a las 19:00h.

El evento es triple porque consta de un concierto en el que interpretará en formato acústico y desnudo las canciones de su nuevo álbum por llegar, de la presentación de un libro titulado “Archivos” en el que recopila parte de su obra plástica, y de la exposición de sus láminas sobre las paredes del irreductible e imprescindible bar de Benimaclet. Una ocasión única para explorar la dimensión artística de esta mujer que pinta canciones, canta dibujos y escribe colores. El libro recoge distintos elementos conceptuales y recursos plásticos que han acompañado al desarrollo de las canciones. Visiones y parajes sensoriales a los que se accede a través de la música, pero también del dibujo, la fotografía, el collage, las palabras y mucho más. Está publicado en un exquisito formato, como no podía ser de otra manera, por Ubaldo Fambuena de Osadía Ediciones, que no para de impulsar proyectos en el underground valenciano.

El año acaba de empezar pero promete regresos largamente postergados. A aquellos de la tristemente castigada Horta Sud que no se pueden acercar al Tulsa porque perdieron el coche en la dana, o lo han repuesto pero todavía no tienen la baliza V16, o la tienen pero está sin homologar y tiene menos luces que Trump y su basca en una tormenta de ideas, les recomiendo acudir a Picanya aunque sea paseando por la Ruta del Colesterol para ver la primera actuación en muchos años del núcleo duro de Polonio. Toni Cárdenas y Toni Ferri presentan nuevo elepé este año y estarán el sábado por la tarde en Cervezas Wai tocando viejas y nuevas canciones en formato íntimo y acústico, testeando el material más reciente delante de seres humanos de carne y hueso. Mucha curiosidad por saber cómo van a vestir a su proyecto en esta segunda encarnación.

Quien, después de asumir durante años un perfil discreto, parece haberse decidido a poner de nuevo todo su talento bajo los focos es Carles Chiner, ex Gener y una de las fuerzas creativas más impresionantes del País Valenciano. Bajo el nombre artístico de AnimalPersona, y con vocación de banda eléctrica que mezcla rock, funk, soul y pop contemporáneo, está a punto de publicar “Bestiari”, cuya presentación oficial en directo tendrá lugar en la sala Jerusalem el 7 de mayo. En las últimas semanas hemos podido disfrutar de dos magníficos adelantos que son poesía pura moviéndose por los colosales y detectivescos videoclips dirigidos por Enric Alepuz.

En “True Crime” Carles explica con un falsete espectacular el interés morboso y adictivo que despiertan en una sociedad enferma los crímenes violentos reales, retransmitidos con un detalle inaudito en medios de comunicación y redes sociales. En la tremebunda “Cavallons” el llauro protagonista, personaje sórdido y excesivo de comportamientos extremos, se cura las depresiones estacionales con cazalla y farlopa variedad ‘alita de mosca’. Medicina ayurvédica. Tiros, caballones, lonchas, clenchas, colas de rata, angulas, rayas, solomillos de canario. Con eso y una corbella bien afilada, a repartir felicidad y que le den por saco al Blue Monday.