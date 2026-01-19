València homenajea el legado de Serrano Morales y su contribución a la imprenta valenciana

El Palau de Cervelló acogerá a partir del próximo miércoles 21 de enero la exposición 'Una vida entre libros: la imprenta valenciana a través de Serrano Morales', una muestra que propone un recorrido por la historia de la imprenta en València a través de sus principales protagonistas y de una cuidada selección de fondos bibliográficos. Buena parte de ellos se preservan gracias al inmenso legado que dejó el propio José Enrique Serrano Morales al ayuntamiento tras su muerte.

Comisariada por Enrique Fink y promovida por la Concejalía de Acción cultural, Patrimonio y Recursos Culturales que dirige José Luís Moreno, la exposición se articula a partir de obras procedentes de esta biblioteca y esa donación que realizó en 1908. El erudito fue una figura clave para el estudio de la cultura de la impresión valenciana que dejó recopilada en el 'Diccionario de impresores valencianos', una obra de referencia desde su primera edición y una pieza fundamental para comprender la evolución de este gremio en la ciudad.

El diccionario de las imprentas que publicó Serrano Morales. / BMSM

De hecho, nació en en Algeciras en 1851 pero a los 5 años se mudó con su familia a València, donde desarrolló su carrera como historiador y bibliógrafo, aunque compaginándola en diferentes épocas como diputado en Cortes por Motilla de Palancar, ya que tenía una estrecha relación con Cuenca debido a los cultivos de vid que tenía allí.

Una réplica de Gutenberg

Uno de los principales atractivos de la muestra será la posibilidad de contemplar en funcionamiento una réplica de la imprenta de Gutenberg, propiedad del Senado del Museo de la Imprenta y actualmente en depósito en el MuVIM. Junto a ella, el público podrá conocer de primera mano el uso de una prensa Minerva y un 'xibalete', ambos pertenecientes al Museo de la Imprenta, que permiten acercarse de forma directa a los procesos tradicionales de composición e impresión tipográfica.

La exposición se completa con un amplio programa de actividades paralelas que incluye un ciclo de conferencias, talleres prácticos y rutas culturales. Las conferencias, dedicadas a la imprenta valenciana desde el siglo XV hasta el XIX, así como al papel de la mujer en el mundo de la imprenta, se celebrarán entre enero y abril en el patio cubierto del Palau de Cervelló, con la participación de especialistas como Fermín de los Reyes Gómez, Rosa Gregori Roig, Nicolás Bas Martín o Arantxa Guerola Inza, entre otros.

Un daguerrotipo de un retrato de José Rius. / BMSM

Además, se han programado dos rutas culturales: una dedicada a la València de Cervantes y otra centrada en las imprentas de los siglos XIX y XX, que estarán guiadas por Begoña Valero y Enrique Fink respectivamente. Ambas partirán del Palau de Cervelló y requerirán inscripción previa.

Cabe recordar que la primera edición de 'El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha' fue impresa primera en Madrid y, meses después, en València, donde Cervantes recaló tras su encarcelamiento en Argelia. La obra se imprimió en 1605 y el ejemplar será expuesto en la muestra, ya que se imprimió en el taller del impresor Pedro Patricio Mey, situado en la actual calle de San Vicente.

Una edición del Quijote impresa en València en 1605 y la firma de Miguel de Cervantes, ambos documentos conservados y donados por Serrano Morales a València. / BMSM

Los talleres de impresión permitirán al público experimentar el proceso completo de composición e impresión tanto con la réplica de la imprenta de Gutenberg como con una prensa Minerva. Estas actividades se desarrollarán entre enero y abril y serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

'Una vida entre libros: la imprenta valenciana a través de Serrano Morales' podrá visitarse en el Palau de Cervelló de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas.