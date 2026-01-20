Un espectáculo de líneas y colores para estimular la neuroplasticidad de los bebés

Un espectáculo para bebés -pero sin olvidarse de los adultos- impulsado para desarrollar la neuroplasticidad a partir de conceptos como las líneas, las formas o los colores. La Sala L’Horta acogerá el próximo domingo 25 de enero a las 11 y a las 12.30 horas FOR + (Formas), una función con la que los más pequeños podrán descubrir el entorno y mejorar su configuración de imágenes reconocibles. La producción corre a cargo de la experimentada compañía valenciana Xarop Teatre en la que intervienen distintos lenguajes: títeres, objetos, proyecciones audiovisuales y teatro gestual.

El viaje de Pupi

Según ha explicado la propia sala en un comunicado, en el espectáculo un niño llamado Pupi, interpretado a través de un títere, se queda dormido y arrastra al público de la sala al fascinante territorio de sus sueños, donde los contornos, las líneas y los colores van modelando formas y creando imágenes reconocibles que van aumentando su complejidad de forma progresiva: un objeto, un animal, una persona… Los niños y niñas del público viven en directo el desarrollo del sueño de Pupi a través de una pantalla de proyección y de las acciones (sin texto) que llevan a cabo dos intérpretes sobre el escenario.

La experiencia, que tiene una duración de 35 minutos para garantizar la atención de los pequeños, se completa con un viaje musical por canciones de cuna procedentes de lugares muy remotos del mundo, desde Polonia al Congo, pasando por la frontera de México con Guatemala, donde los adultos cantan las nanas a los bebés en la lengua indígena tzotzil.

Una parte del espectáculo que llega a la Sala L'Horta. / Levante-EMV

Alejarse de la cotidianeidad

"El espectáculo se concibió inicialmente para bebés a partir de nueve meses pero, para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta de que muchos adultos se emocionaban muchísimo con esta pieza porque los mapas mentales y sensoriales que se recrean a través de los sueños de Pupi les trasladan a un lugar del inconsciente y alejado de la realidad cotidiana que ya habían olvidado y que les resulta relajante y absorbente", señalan desde la compañía. "También hemos comprobado que FOR + funciona muy bien con el público con necesidades especiales”, añaden sobre el espectáculo que llegará a la sala valenciana.