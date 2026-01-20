Francisco sale en defensa de Julio Iglesias: "Es el más grande del mundo como artista y como persona"

Completamente recuperado de los graves problemas de salud que sufrió en marzo de 2025 a causa de una insuficiencia cardiaca y respiratoria que le provocó un fallo multiorgánico por el que estuvo varios días ingresado en el hospital, Francisco ha reaparecido con más fuerza que nunca.

Tras el lanzamiento de su último disco 'De cobardes no hablarán' el pasado noviembre, el artista valenciano ha presentado este lunes sus nuevas canciones en un concierto íntimo en el Teatro de La Latina de Madrid, el primero de la gira con la que recorrerá el panorama nacional en los próximos meses, dejando claro que a sus 66 años no piensa todavía en la retirada después de más de cinco décadas sobre los escenarios.

"Estoy al cien por cien, al cien por cien, sí, sí. Por eso, por eso, que al final la salud es lo más importante. La salud, la verdad, cuidaros, que la salud es lo más, digamos que es el tesoro más grande que tenemos" ha expresado satisfecho ante las cámaras de Europa Press tras reencontrarse con su público, al que ha definido como "fantástico, genial, maravilloso".

A su lado, como no podía ser de otra manera, su mujer Paca Ribes, a la que ha dedicado unas emotivas palabras: "Acompañándome siempre. Es una compañera que disfruta de lo que hago yo. Me ayuda, me ayuda muchísimo y eso es lo importante".

Un concierto marcado por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que por el momento se ha cobrado 40 víctimas mortales, a las que Francisco ha tenido muy presentes mientras actuaba. "Es un día de luto y la verdad que yo en el escenario lo he pasado un poco mal. Se han decretado, si no me equivoco, tres días de luto, ¿no? Pues bueno, como dice Queen, el show sigue" ha expresado, pidiendo que se haga una investigación para determinar la causa por la que descarrilaron los dos trenes de alta velocidad. "Desde aquí quiero mandar las condolencias a los familiares de las víctimas, que la verdad que es una pena, es una pena" ha añadido.

Por último, Francisco ha salido en defensa de Julio Iglesias ante las acusaciones de agresión sexual por parte de dos exempleadas del hogar, pidiendo respeto por la "presunción de inocencia" y dejando claro que él le "apoya totalmente". "Julio Iglesias es el más grande del mundo, como artista, como persona, lo que yo conozco como persona, es un ser humano estupendo y maravilloso. No podemos crucificar ni juzgar a nadie hasta que un juez no lo diga. Es una persona estupenda y lo único que ha hecho es favorecer a todo el mundo, entre ellos a mí que me ha ayudado mucho también" ha sentenciado.