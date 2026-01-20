Jóvenes compañías valencianas protagonizan la segunda edición de la Muestra de Teatro Emergente de La Rambleta

La Rambleta ha puesto en marcha la segunda edición de la Muestra de Teatro Emergente y la Academia de Espectadores, un proyecto que nació el pasado año y que se consolida como una de las principales apuestas del centro cultural por el futuro de las artes escénicas en la Comunitat Valenciana.

"La primera convocatoria evidenció la necesidad de generar espacios de acompañamiento a la creación emergente y de fomentar el amor por el teatro mediante la formación de espectadores apasionados y críticos", señala la Rambleta en un comunicado sobre esta iniciativa que regresa "reafirmando su objetivo de convertirse en un marco estable de apoyo, reflexión y encuentro en torno al teatro contemporáneo".

Impulso a nuevas compañías valencianas

La Muestra de Teatro Emergente situa en el centro a las jóvenes compañías valencianas, ofreciendo a las propuestas seleccionadas un programa integral de apoyo que incluye asesoramiento artístico, mediación, difusión y promoción, así como espacios de ensayo y exhibición, y un caché como reconocimiento a su trabajo.

Las compañías participantes en esta segunda edición ya han sido seleccionadas por un jurado especializado, atendiendo a criterios como la calidad artística, la originalidad de las propuestas, su viabilidad y su coherencia con el tema central de la muestra que es ‘Causas’, de carácter social, ambiental, político o cultural, en línea con la filosofía de Rambleta de apuesta por el teatro como medio para la reflexión, concienciación y diálogo para abordar cuestiones significativas que perduren en la memoria colectiva.

Las seis obras y compañías seleccionadas para esta segunda edición son:

‘Ciudad Shîdo - Leyenda de muñecos ciberpunk’, de karurosu Teatro

‘La libertad se toma’, de Colectivo Soberanas

‘El gran Sarau’, de La In.conscient Teatre

‘Endriago’, de Cía Dramasaurio

‘Rucas’, de María Ochando

Dutxa, de Cia Manía

Formar espectadores para consolidar el teatro

La Academia de Espectadores vuelve a ser una pieza clave del proyecto. Concebida como un espacio de formación, diálogo y pensamiento crítico, la academia tiene como objetivo consolidar una comunidad de espectadores curiosos, activos y capaces de establecer una relación reflexiva con las obras y con los procesos creativos.

En colaboración con la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, el programa ofrecerá nuevamente sesiones coordinadas en torno a los espectáculos de la muestra, impartidas por especialistas de referencia en el ámbito de las artes escénicas. De este modo, la Academia de Espectadores refuerza la idea de que el desarrollo del teatro no solo depende de la creación, sino también de la mirada que lo acompaña.

Buena acogida

“La buena acogida de la primera edición nos confirma la importancia de generar proyectos que piensen en el teatro a medio y largo plazo. Apostar por el teatro emergente y por la formación de espectadores no es una acción puntual, sino una estrategia de futuro para fortalecer nuestro ecosistema cultural”, señala la directora de La Rambleta, Rocío Huet.

Con esta segunda edición, el centro cultural avanza en su objetivo de consolidar la Muestra de Teatro Emergente y la Academia de Espectadores como un proyecto estable, capaz de crecer, evolucionar y convertirse en un referente dentro del panorama escénico valenciano.

Las funciones de la muestra estarán abiertas tanto al público general como al alumnado de la Academia de Espectadores. El plazo de inscripción para la Academia ya está abierto, con la posibilidad de matriculación completa o por sesiones individuales vinculadas a cada espectáculo.

Con esta nueva edición, La Rambleta reafirma su compromiso con la creación contemporánea, la profesionalización de las compañías emergentes, la necesidad de generar oportunidades reales para los nuevos lenguajes escénicos y la construcción de un público crítico y participativo, elementos esenciales para el desarrollo sostenible de las artes escénicas.