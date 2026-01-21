Bombas Gens presenta la mayor muestra de arte lumínico

Bombas Gens Centre d’Arts Digitals pondrá en marcha entre el 5 y el 8 de febrero "Universos de Luz – Percepción y espacio", una exposición inmersiva de Radiante Light Art Studio que invita a explorar la relación entre la luz, el espacio y la percepción a través de un recorrido sensorial e interactivo. En concreto, según ha explicado el centro en un comunicado, esta será la "mayor muestra de arte lumínico que ha acogido València, que reúne seis piezas e instalaciones, en total, en sus más de 2.000 m2 de superficie" Concretamente, la experiencia presentará las obras más emblemáticas del estudio valenciano junto a tres nuevas instalaciones creadas específicamente para esta ocasión.

La exposición propone una experiencia activa para todos los públicos en la que el visitante no solo observa, sino que recorre, habita y siente el espacio a través de la luz. Geometrías en transformación, reflejos, volúmenes y entornos interactivos configuran un itinerario que estimula la percepción, la curiosidad y la imaginación.

La mejor instalación lumínica

La pieza central del recorrido es 'Umbral' (traducción del título original 'Verge'), reconocida en 2025 como la mejor instalación lumínica inmersiva del mundo. En Bombas Gens se presenta en una versión ampliada bajo el título 'Nokepler', incorporando la creación sonora original homónima del compositor valenciano Iván Llopis, quien ofrecerá sesiones especiales en directo dentro de la propia instalación, intensificando su dimensión sensorial y performativa. Las sesiones en directo se celebrarán todos los días (durante las cuatro fechas disponibles) a las 19.30 horas.

La exposición incluye también instalaciones como 'Cartography of the Ray', creada para el Madrid Design Festival, y 'Worlds of Light', concebida para el Centro Botín y presentada posteriormente en varias ciudades europeas. Obras que abordan la luz como materia estructural y como agente generador de espacios perceptivos, invitando al visitante a experimentar cómo la luz redefine la arquitectura y transforma la manera de habitar el entorno. “Con esta exposición reforzamos nuestra apuesta por la creación digital, la experimentación y el impulso al diálogo entre arte, tecnología y público. Estamos convencidos de que Universos de Luz será una de las grandes citas culturales del año en València”, destaca Mónica Pérez, directora de Bombas Gens Centre d’Arts Digitals.

Parte del espectáculo de luces que llega al Bombas Gens en febrero. / Levante-EMV

Estudio y compositor valencianos

En la exposición tiene un papel clave Radiante Light Art Studio, un estudio multidisciplinar con sede en València que está especializado en arte lumínico y artes escénicas, y referente en el ámbito del light art. Su práctica se centra en investigar cómo la tecnología puede transformar la percepción del espacio y profundizar en la relación entre obra, intérprete y espectador. En este sentido, el estudio ha sido reconocido, entre otros, con el Premio José María Yturralde, otorgado por cinco universidades públicas españolas por su aportación a la innovación y al diseño tecnológico. A nivel internacional, ha sido recientemente galardonado con el LIT Award (Lighting Design Awards) 2025 que reconoce a su obra Verge (Umbral), como la mejor instalación lumínica del año a nivel mundial.

Por su parte, el compositor, pianista y productor musical valenciano Iván Llopis (València) es una de las figuras destacadas de la creación sonora contemporánea, con un trabajo caracterizado por la construcción de paisajes sonoros eclécticos y vanguardistas que trascienden géneros y formatos.

Noticias relacionadas

Exposición actual

Por otro lado, en este tramo final de enero el centro cultural de Marxalenes encara las dos últimas semanas de la exposición La Ruta. Modernidad, Cultura y Descontrol, que se despedirá de Bombas Gens Centre d’Arts Digitals el domingo 1 de febrero, tras haber atraído a más de 50.000 visitantes en cuatro meses