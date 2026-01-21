Lola Herrera y Natalia Dicenta: "En el escenario, mi hija y yo, somos compañeras. Disfrutamos de una gran complicidad"

Dos décadas después de 'Solas', Lola Herrera y Natalia Dicenta vuelven a compartir escenario en la adaptación de 'Camino a la Meca' de Claudio Tolcachir que desde ayer y hasta el próximo 1 de febrero se puede ver en el Teatro Olympia. Una obra ambientada en la Sudáfrica del 'apartheid' y en la que también actúa Carlos Olalla que ambas actrices ven que "conecta muy bien con el público" y que se fundamental en tres personajes "profundamente humanos, con sus fortalezas y sus carencias, con sus luchas, sus frustraciones y sus triunfos. Y eso es la vida".

‘Camino a la Meca’ es una obra identitaria, reflexiva y reivindicativa. ¿Qué ha supuesto para ambas interpretar esta versión de Claudio Tolcachir?

Lola: Sentir puramente lo que esos personajes transmiten. Nos ha puesto un texto que tiene una historia y unos personajes que están basados en hechos reales y que te mueves en ellos con una certidumbre de que hay una verdad. Hemos jugado mucho en los ensayos y seguimos jugando en el escenario. Lo pasamos muy bien porque creo que conecta muy bien el texto con el público. Y la gente que ve la función se va a su casa con una carga importante.

Natalia: El texto de [Athol] Fugard es magnífico. ‘Camino a la Meca’ nos plantea tres personajes muy complejos, con muchas capas. Eso para un actor, o una actriz es apasionante. Es todo un desafío entrar en la complejidad psicoafectiva de esos personajes. Te hacen aprender mucho de ti misma. Es algo que nos pasa mucho a los actores y actrices. A través de nuestros personajes conocemos más facetas de la vida, vivimos más. Y entonces, tanto el personaje de Helen Martins que interpreta Lola, como el personaje de Elsa Barlow que interpreto yo, como el personaje del pastor Marius, que interpreta Carlos [Olalla], son profundamente humanos, con sus fortalezas y sus carencias, con sus luchas, sus frustraciones y sus triunfos y eso es la vida.

Helen es un personaje libre y que batalla por aquello que cree. ¿Se siente identificada sobre el escenario con ella?

L: Totalmente. La entiendo perfectamente y mi grito es el de Helen. La libertad es importante y hay que luchar por ella. Las conquistas de libertad que se hacen son siempre con mucho esfuerzo y entonces poder transmitir al público los sentimientos de ese personaje es emocionante.

Herrera: La libertad es importante y hay que luchar por ella

¿Cobra también un papel mayor en estos momentos que el mundo padece movimientos cada vez más reaccionarios?

L: Total. Estamos en un momento horrible y verdaderamente no sabemos. Hay una incertidumbre sobre cómo se van a desarrollar las cosas en poco tiempo, porque todo va muy deprisa. No hay motivos para estar confiados en que va a ser positivo el cambio porque yo creo que las cosas no van bien. Me da mucha pena, porque yo no voy a estar aquí cuando pase todo esto, pero creo que hay unos cambios brutales, una falta de equilibrio.

N: Sí, realmente hay un movimiento tremendamente reaccionario hacia la derecha, hacia el fascismo. Lo estamos viendo en más de medio mundo. Hemos de estar despiertos y despiertas y hacer frente a todo esto. Nuestras generaciones anteriores lucharon por las libertades que hoy disfrutamos. No puede ser que todo eso vaya a caer. Así que nos encontrarán de frente.

Una amistad intergeneracional

Volviendo a la obra, el personaje de Elsa que interpreta es una profesora de inglés que representa un poco esa amistad necesaria para Helen. ¿Qué papel juega esa relación en la interacción entre ambas en la obra?

N: Es importantísimo. Es una amistad intergeneracional de una sororidad bellísima entre mujeres, donde la una refuerza la otra, la una protege a la otra, la una significa el desafío de la otra. Cuando la una cae y se debilita, ahí está la otra para fortalecerla. Es lo mejor que te puede ocurrir cuando tienes un amigo, el tenerlo a tu lado agarrándote siempre de la mano y a la vez que esté ahí para que sigas creciendo, para que tomes decisiones, para que seas tú misma y encuentres tu camino. Y eso es lo que ocurre entre Helen y Elsa.

Dicenta: "La relación entre Helen y Elsa es una amistad intergeneracional de una sororidad bellísima entre mujeres, donde la una refuerza la otra, la una protege a la otra, la una significa el desafío de la otra"

En este caso son amigas en la obra, pero en la realidad son madre e hija. Comparten escenario 20 años después de hacer ‘Solas’. ¿Es un apoyo extra esa relación personal cuando se trata de interpretar?

N: En el escenario somos dos actrices haciendo su trabajo, somos compañeras. Inevitablemente, somos Lola y Natalia que nos conocemos desde que yo nací hace 63 años, con lo cual sabemos de qué pie cojea cada una. Disfrutamos de una gran complicidad. Realmente con una mirada sabemos qué está pasando, si hay algún problema.

L: Al estar dentro es como una trastienda que se utiliza de una manera no consciente, pero que está ahí. Lo que hacemos son nuestros personajes.

La obra 'Camino a la Meca' interpretada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla en el Olympia. / JM LOPEZ

¿Se siente especial el poder compartir escenario tras tantos años?

N: Es muy bonito porque después de 20 años cada una pone toda la experiencia adquirida en todos esos años. Y la pone al servicio no solo de su personaje, sino al servicio del intercambio con el otro personaje. Compartir experiencias, talentos, generosidades es algo muy bonito.

L: La generosidad en el escenario es muy importante. Dios nos libre de los actores poco generosos.

La obra también habla de la soledad desde una visión muy particular. Son actrices con una larga trayectoria. ¿Ven también una forma de reivindicar esa veteranía y experiencia a la sociedad?

N: Hay una cuestión, creo que casi inevitable, que es que cuando tomas tus propias decisiones en el camino de tu libertad, eso te va a traer soledad seguramente porque mucha gente se va a apartar porque simplemente no va a estar de acuerdo con los pasos que das. Mucha gente se va a apartar de tu camino, pero esa es una soledad elegida, no aislada. Es una soledad elegida en tu camino hacia tus propias decisiones, pasiones, hacia la visión que tú tienes de lo que debe ser tu vida. Comporta cierta soledad, pero esto es algo que vivimos como seres humanos. Es inevitable.

L: Inevitable totalmente. Lo que pasa es que ahora la sociedad se ha modificado mucho. Antes la mujer era la que hacía el hogar, era la que cuidaba a los mayores. Entonces, al incorporarse al trabajo masivamente se ha perdido eso. Hay muchísimas en las que no se ha perdido del todo, que todavía tiran del amor que tienen a sus mayores, pero para eso tienen que multiplicarse y no vivir ellas, que tampoco es eso.

Y aún así hay un mundo que han aportado que antes no se veía.

L: Exactamente. Hemos conseguido muchas cosas en los últimos años las mujeres en este país que bueno, parece ser que corren peligro en este momento, pero batallaremos por ellas y por más.

N: Hay una cuestión con esto de la gente mayor que hay que denunciar continuamente. Ese “como ya no producen, ya no son necesarios, hay que arrinconarlos. Mejor en residencias que nos cuesten muy poco”. Es una barbaridad, es una deshumanización de nuestros mayores espectacular porque ellos lucharon, e incluso perdieron la vida, para que nosotros disfrutemos de las libertades que tenemos hoy. A nivel administrativo, estatal y a nivel social hay que crear las infraestructuras económicas y necesarias para que nuestros mayores vivan como quieren vivir la vida. Y que no sean arrinconados, sino que sus opiniones sean escuchadas y tenidas en cuenta porque tienen la experiencia de la vida.

L: Y aportando.

Natalia Dicenta y Lola Herrera, en la puerta del teatro Olympia. / JM LOPEZ

Seguir subida al escenario

Al respecto, tiene 90 años y sigue encima de los escenarios. ¿Se siente un referente de que se puede seguir brillando y aportando sobre el escenario a esa edad?

L: Yo lo hago principalmente por mí, porque parte de mi vida es subirme al escenario. No he hecho otra cosa en mi vida. Es lo que más he hecho, me apasiona y me encanta salir de mí para ser otra. Yo comprendo que tengo un trabajo que me apasiona y que es maravilloso. Hay otros trabajos que son muy duros y que la gente quiere abandonarlos enseguida. Pero yo lo que sí pediría es que las personas que dejan su trabajo y que podrían continuar, que se les diese opciones. En otros países, como los nórdicos, hay muchos apartijos para gente mayor que puede trabajar 'x' horas. El estar ocupado en algo que te guste, que te motive, eso es vida siempre.

Con esta reflexión, ¿queda Lola Herrera sobre los escenarios para rato?

L: El rato no lo sé yo, pero supongo que no va a ser muy largo porque tengo 90 años. Mientras esté bien, aquí estaré, pero bueno eso no lo sabe nadie.

Herrera: "El teatro se revitaliza con todas estas modernidades y, quien quiera sentir algo especial, tiene que ser en vivo y en directo"

Para cerrar, defienden que el teatro y estas giras deben llegar a todas las partes de España. ¿Cómo ven actualmente la salud del teatro nacional?

L: Va bien en general, pero es porque hay una saturación total de imágenes. Además, va mucha gente joven al teatro. El teatro se pone enfermo de pronto, por épocas, pero esa peste no ha venido. Creo que al revés, que el teatro se revitaliza con todas estas modernidades y que quien quiera sentir algo especial, tiene que ser en vivo y en directo. Es otra cosa que te emocionen a través de una pantalla.