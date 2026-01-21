El IVC estrena 'Los locos de Valencia' de Lope de Vega en el Teatro Principal de València el 22 de enero

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado este miércoles su nueva producción propia, ‘Los locos de Valencia’, de Lope de Vega. La obra está dirigida por Jorge Picó y se estrena este jueves, 22 de enero, en el Teatro Principal de València.

La pieza es una de las primeras de Lope y representa algunos de los rasgos que definieron su teatro y que siguen muy vigentes en la actualidad: enredos amorosos, locura y comicidad. Para escribirla, Lope se inspiró directamente en su estancia en València entre 1589 y 1590, donde llegó cumpliendo una pena de destierro tras un escándalo amoroso en Madrid. Durante este tiempo, se integró en la vibrante vida cultural de la ciudad, que era entonces un centro teatral fundamental en España. Esta etapa valenciana fue crucial para su desarrollo como dramaturgo, ya que la influencia de los autores locales y el entorno de la ciudad ayudaron a dar forma a su "Arte nuevo de hacer comedias".

El hospital de los alienados

La acción transcurre en el hospital de alienados de València. Floriano, un joven filósofo que llega de Zaragoza para escapar de un lance, se hace pasar por loco para ser internado en el centro hospitalario. Allí se encuentra con Erífila, quien ha sido internada también tras ser hallada medio desnuda y gritando en la puerta del hospital. Ambos se ven obligados a fingir locura para escapar de sus respectivos problemas. Este juego de identidades fingidas creará una trama de equívocos y despertará la locura en otros personajes dentro del mismo hospital en esta comedia gobernada por el erotismo, la pasión y la folía.

La producción -una de las dos propias que la entidad dependiente de la conselleria de Cultura estrena esta temporada- ha contado con un equipo de profesionales valencianos, encabezado por la dramaturgia de Vicent Montalt y Jorge Picó, con la asesoría de verso de Carles Sanjaime y la ayuda de dirección de Imma Sancho.

El proyecto se completa con el acompañamiento artístico de Mar Navarro, el diseño de escenografía, vestuario e iluminación de Fernando Calzadilla y la composición musical de Isabel Latorre, cuyo trabajo conjunto subraya el talento creativo valenciano y refuerza la solidez artística de esta adaptación.

Música en directo

El elenco, que cuenta con músicos en directo, está formado por doce actores y actrices valencianos, Marina Alegre, Àngel Fígols, Héctor Fuster, Sergio Martínez, Manuel Minaya, Lucía Poveda, Carles Sanjaime, Marta Santandreu, Arturo Sebastià, Fernando Soler, Elena Valera y Josep Zapater.

La directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, María José Mora ha puesto en valor el trabajo realizado y ha subrayado que con esta producción “reafirmamos el compromiso del IVC con la creación escénica valenciana y con nuestro patrimonio teatral, poniendo en escena una gran obra del Siglo de Oro español ubicada además en València. Un texto clásico que se torna contemporáneo gracias a los planteamientos ofrecidos por un equipo artístico y un elenco que ha trabajado con extrema rigurosidad”.

El arte de vivir

Tal como ha asegurado su director, Jorge Picó, “nos acercamos a los clásicos porque son maestros en el arte de vivir. Cuando presentamos el proyecto Carles Sanjaime nos atrajeron las temáticas, las posibilidades escénicas y la interpretación, la belleza del habla en la escena. Es una obra muy polifónica en la que de un momento místico se pasa a otro grotesco”.

La obra podrá verse del 22 de enero al 8 de febrero y contará además con funciones matinales para escolares, coloquios posfunción y una charla sobre la figura de Lope de Vega y sus obras ‘Los locos de Valencia’ y ‘Fuenteovejuna’, a cargo de la especialista Clara Monzó, el 31 de enero.

Lope en los institutos

Además, coordinada por Maribel Bayona se realizará una mediación con grupos de València y Castelló.

En València se trabajará con grupos de Institutos de Educación Secundaria que asisten a la función, como el IES Sedaví, Escolapios, IES Campanar, IES Gonzalo Anaya con un total de 250 alumnos implicados en las acciones de mediación. Además, se trabajará con un club de lectura dramática (teatro universal y memoria cultural) del CC Escorxador del Cabanyal, compuesto por 25 personas y dirigido por Víctor Huertas.

En Castelló se trabajará con un grupo de jóvenes migrantes, con ATENEU, grupo de teatro con diversidad funcional y con un grupo de alumnado de la UJI, coordinado por el dramaturgo de la obra Vicent Montalt.

Las entradas están a la venta en las taquillas de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.