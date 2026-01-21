El músico valenciano Guitarricadelafuente conquista los Tiny Desk con una actuación íntima y poderosa

Álvaro Lafuente, más conocido como Guitarricadelafuente, se ha convertido en el último artista español en pasar por los célebres Tiny Desk Concerts de NPR, sumándose así a una lista en la que ya figuran nombres como C. Tangana, María José Llergo o Rusowsky, además de una larguísima nómina de figuras internacionales que han firmado actuaciones memorables en este formato.

El músico valenciano interpreta en su Tiny Desk un total de cinco canciones de Spanish Leather, el álbum que publicó en 2025 y que ha marcado una nueva etapa en su carrera: "Full Time Papi", "BABIECA!", "Port Pelegrí", "Tramuntana" y "Poses". Para esta ocasión, Guitarricadelafuente llega acompañado por una formación acústica de ocho músicos -Pablo Serrano, Pau Vehí (Phoac), Belén Vidal, Toni Llull, Mikaela Vázquez, Óscar Trujillo, Ismael Zazo y Alberto Torres- que refuerza el carácter orgánico y folk de las canciones.

Arranque con zanfona

La actuación arranca con Lafuente empuñando una zanfona, instrumento de cuerda de origen medieval, en una versión de "Full Time Papi" que resume bien el espíritu del concierto con respeto por la tradición, sensibilidad contemporánea y una puesta en escena íntima pero poderosa. Durante los aproximadamente 21 minutos que dura el directo -la media habitual de los Tiny Desk-, el artista de Beenicàssim reparte instrumentos como la guitarra española o el piano y se dirige al público para contextualizar canciones como "Tramuntana", de la que afirma traer “un poco del Mediterráneo” a Washington.

Tiny Desk es mucho más que un concierto grabado. El formato nació en 2008 en la redacción de la radio pública estadounidense NPR, literalmente en la mesa del locutor Bob Boilen, y con el tiempo se ha convertido en uno de los escaparates musicales más influyentes del mundo. Su valor reside en la cercanía, la ausencia de artificios y la exigencia artística. No hay grandes escenarios ni efectos, solo canciones interpretadas casi a quemarropa. Pasar por Tiny Desk supone, para cualquier artista, una consagración internacional y una oportunidad de mostrar su propuesta en estado puro ante millones de espectadores.

Salto internacional

En el caso de Guitarricadelafuente, el directo enfatiza el lado más folk de Spanish Leather, incluso en temas que en el disco incorporan capas electrónicas. Canciones como "Poses" ganan una nueva lectura sin autotune, mientras que "Tramuntana" conserva toda su emoción, incorporando además referencias musicales inesperadas. Antes de despedirse, el artista explica que Poses es una canción sobre “estar orgulloso de los gestos que nos hacen únicos” y no esconder quién eres.

El Tiny Desk llega en un momento clave para el músico de Benicàssim, que vive en Barcelona desde hace años y se encuentra en plena gira internacional, con fechas agotadas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Londres, y tras haber llenado el Movistar Arena de Madrid. Spanish Leather, grabado entre España y Los Ángeles y reconocido como Disco de Oro, ha contado con productores como Carter Lang, Raül Refree, Jasper Harris o Rodaidh McDonald, y ha confirmado a Guitarricadelafuente como una de las voces más singulares de su generación.