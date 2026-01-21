El Palau de la Música de València aprueba un nuevo organigrama con tres nuevas subdirecciones

El Palau de la Música de València ha aprobado un nuevo organigrama "plenamente alineado con los estatutos recientemente actualizados" que, como novedad, incluye tres subdirecciones. El director del auditorio municipal, Vicent Llimerá, sostiene que "esta nueva estructura permitirá consolidar los medios que permitan afianzar el éxito alcanzado en la programación artística y en la asistencia de público".

La organización mantiene como órganos de gobierno la Presidencia y el Consejo Rector, y como órgano ejecutivo la Dirección-Gerencia, responsable de la gestión ordinaria. De ella dependen tres subdirecciones técnicas que articulan las principales áreas de trabajo del Palau: Subdirección de Gestión, encargada de la coordinación administrativa y económica, incluyendo contratación, personal y servicios generales; Subdirección Musical, responsable de la programación artística, producción de conciertos y coordinación con la Orquestra de València, y Subdirección de Cinematografía, que recoge la integración de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani en el Palau, dirigiendo el área audiovisual, impulsando ciclos de cine y desarrollando proyectos culturales vinculados al sector.

Esta Subdirección de Cinematografía tiene carácter de dirección pública profesional, conforme al marco normativo vigente, mientras que las subdirecciones de Gestión y Musical existentes constituyen estructuras técnicas internas de apoyo a la Dirección-Gerencia con arreglo a la normativa vigente, detallan desde la institución cultural.

"Búsqueda de la excelencia"

El nuevo organigrama, inciden, "respeta plenamente el marco estatutario, no altera el reparto de competencias y distingue con claridad entre gestión administrativa, gestión artística y área cinematográfica, consolidándose como una implementación coherente y jurídicamente sólida de los Estatutos del Palau de la Música".

Además, con esta estructura, el Palau "avanza en la búsqueda de la excelencia y en la consolidación del éxito que está obteniendo tras su reapertura en 2023, y que le ha llevado a tener una magnífica asistencia de 229.472 personas y una media de dos actividades diarias en 2025".

A Antifraude

La concejala socialista Maite Ibáñez ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista va a presentar una denuncia a la Agencia Antifraude después de que el gobierno de María José Catalá haya aprobado la creación de dos subdirecciones artísticas en el Palau de la Música de manera supuestamente irregular.

Ibáñez se ha manifestado de esta manera después de la celebración del consejo de administración del Palau esta mañana en el que el PP ha tratado de justificar el nombramiento de estos dos nuevos altos cargos -el de subdirección musical para Nieves Pascual y del de subdirección de gestión para Eduardo Estellés- que llegaron por libre designación y que, según Ibañez, han sido designados ahora de forma arbitraria. Antes estos hechos, los socialistas han votado en contra en el consejo de administración.

Maite Ibáñez. / L-EMV

"Vamos a denunciar"

“Desde el grupo socialista vamos a denunciar los dos nombramientos irregulares en la plantilla del Palau de la música. El PP ha intentado justificar estos nombramientos en el Consejo de Administración, unos nombramientos que no cumplen el procedimiento establecido y, por lo tanto, hemos remitido una denuncia a la Agencia Antifraude para que tenga conocimiento de esta situación”, señala Ibáñez. “Queremos saber si se está realizando un uso indebido de los recursos públicos y de la asignación de personal de forma arbitraria”, ha indicado.

La edil socialista ha hecho hincapié en la “situación extraordinaria” que se ha producido esta mañana en el consejo de administración. Ibáñez destaca que el consejo se ha tramitado a través de la vía de urgencia, con apenas unos días de antelación, una modificación del organigrama del Palau de la Música que tan solo incorporaba la creación de estas dos subdirecciones artísticas que no han seguido el procedimiento ordinario. Un procedimiento que, sin embargo, sí se siguió con la última subdirección creada con el mismo gobierno de Catalá: la de Cinematografía que ahora ostenta Sara Mansanet.

Sin respaldo de los trabajadores

La creación de estas las nuevas subdirecciones de Música y Gestión, ha añadido la concejala socialista, tampoco cuenta con el respaldo de los trabajadores, ya que no se ha negociado el nuevo organigrama con el comité de empresa ni se ha evaluado previamente a su aprobación en el consejo de administración con la mesa de negociación. “Es decir, que el PP ha impuesto dos nuevos altos cargos llegados por libre designación al Palau sin ni tan siquiera informar previamente a los representantes de los trabajadores”, critica.

“Desde el Partido Socialista pedimos rigor, no queremos apaños, pedimos transparencia y el cumplimiento de los procesos, tal y como indica el manual de buenas prácticas en la cultura, algo que la señora Catalá ni conoce ni tampoco practica porque nos está acostumbrado a nombramientos irregulares a dedo que no siguen los procedimientos habituales”, ha finalizado.

"Es falso"

En respuesta a estas acusaciones, Llimerá ha replicado que es "falso que se hayan realizado nombramientos irregulares o 'a dedo'". Los puestos de Gestión y Musical fueron convocados "conforme a la normativa vigente en su momento, mediante procedimientos reglados de libre designación por concurrencia, aprobados formalmente y sin ninguna impugnación, mientras que la Subdirección de Cinematografía responde al modelo de dirección pública profesional previsto expresamente en la actual Ley Valenciana de la Función Pública".

Para el director del auditorio, "hablar de urgencias injustificadas o arbitrariedad es desconocer el funcionamiento de la administración pública. Todas las decisiones cuentan con informes técnicos y se adoptan dentro de las competencias del Consejo Rector". "Nuestro compromiso es con la cultura, con la ciudadanía y con la buena gestión. Seguiremos trabajando con rigor, transparencia y profesionalidad, frente a quienes prefieren el ruido político a los hechos contrastados", ha zanjado.