El PSOE denuncia nombramientos irregulares en el Palau de la Música tras la decisión del gobierno de Catalá

La concejala socialista Maite Ibáñez ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista va a presentar una denuncia a la Agencia Antifraude después de que el gobierno de María José Catalá haya aprobado la creación de dos subdirecciones artísticas en el Palau de la Música de manera supuestamente irregular.

Ibáñez se ha manifestado de esta manera después de la celebración del consejo de administración del Palau esta mañana en el que el PP ha tratado de justificar el nombramiento de estos dos nuevos altos cargos -el de subdirección musical para Nieves Pascual y del de subdirección de gestión para Eduardo Estellés- que llegaron por libre designación y que, según Ibañez, han sido designados ahora de forma arbitraria. Antes estos hechos, los socialistas han votado en contra en el consejo de administración.

Maite Ibáñez. / L-EMV

"Vamos a denunciar"

“Desde el grupo socialista vamos a denunciar los dos nombramientos irregulares en la plantilla del Palau de la música. El PP ha intentado justificar estos nombramientos en el Consejo de Administración, unos nombramientos que no cumplen el procedimiento establecido y, por lo tanto, hemos remitido una denuncia a la Agencia Antifraude para que tenga conocimiento de esta situación”, señala Ibáñez. “Queremos saber si se está realizando un uso indebido de los recursos públicos y de la asignación de personal de forma arbitraria”, ha indicado.

La edil socialista ha hecho hincapié en la “situación extraordinaria” que se ha producido esta mañana en el consejo de administración. Ibáñez destaca que el consejo se ha tramitado a través de la vía de urgencia, con apenas unos días de antelación, una modificación del organigrama del Palau de la Música que tan solo incorporaba la creación de estas dos subdirecciones artísticas que no han seguido el procedimiento ordinario. Un procedimiento que, sin embargo, sí se siguió con la última subdirección creada con el mismo gobierno de Catalá: la de Cinematografía que ahora ostenta Sara Mansanet.

Sin respaldo de los trabajadores

La creación de estas las nuevas subdirecciones de Música y Gestión, ha añadido la concejala socialista, tampoco cuenta con el respaldo de los trabajadores, ya que no se ha negociado el nuevo organigrama con el comité de empresa ni se ha evaluado previamente a su aprobación en el consejo de administración con la mesa de negociación. “Es decir, que el PP ha impuesto dos nuevos altos cargos llegados por libre designación al Palau sin ni tan siquiera informar previamente a los representantes de los trabajadores”, critica.

“Desde el Partido Socialista pedimos rigor, no queremos apaños, pedimos transparencia y el cumplimiento de los procesos, tal y como indica el manual de buenas prácticas en la cultura, algo que la señora Catalá ni conoce ni tampoco practica porque nos está acostumbrado a nombramientos irregulares a dedo que no siguen los procedimientos habituales”, ha finalizado.