Un maratón cultural de 72 horas en Les Arts para conocer la figura de Chaikovski

Un maratón cultural de 72 horas para descubrir la figura de Piotr Ílich Chaikovski. Esa es la iniciativa que, entre el 23 al 25 de enero, se llevará a cabo en el Palau de les Arts Reina Sofía a través de una programación que incluye conciertos, recitales, propuestas escénicas y didácticas de carácter gratuito y que se realizarán en colaboración con conservatorios, universidades y centros formativos de la Comunitat Valenciana.

En concreto, tras la excelente acogida de los monográficos dedicados a Mozart, Rossini, Verdi y Poulenc, esta temporada, Les Arts propone ‘Chaikovski 72H’, un "acercamiento a la dimensión artística y humana del compositor ruso, uno de los nombres esenciales del Romanticismo musical, coincidiendo con las representaciones de su ópera ‘Eugenio Oneguin’ en la Sala Principal".

Inicio este viernes

La programación arranca mañana viernes a las 17.30 horas, en el Teatre Martín i Soler con ‘El latido de Chaikovski’, un espectáculo que fusiona movimiento con piezas vocales a cargo del Conservatorio Profesional de Música de València. A las 18.45 horas, el Aula Magistral acoge ‘Una llibreria, un encontre casual… un geni turmentat’, una dramatización con acompañamiento musical realizada por el Conservatorio Profesional de Música de Meliana, que propone un imaginario encuentro entre coetáneos de Chaikovski para abordar su obra y personalidad.

La jornada culminará con la representación de ‘Eugenio Oneguin’ en la Sala Principal junto con ‘Intervenciones escénicas sobre Eugenio Oneguin’, en el Aula Magistral a las 20.00 horas. En esta actividad, la Escola Superior d’Art Dramàtic de València (ESAD) mostrará diferentes proyectos de escenografía del alumnado para la difusión de la ópera ‘Eugenio Oneguin’.

Por su parte, el 24 de enero, se podrá disfrutar de los recitales ‘Chaikovski a viva veu’ (12.30 horas) y ‘Chaikovski y su tiempo: Diálogos europeos’ (17.00 horas) en el Teatre Martín i Soler, así como de ‘Chaikovski Simfònic’, un concierto de la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, dirigido por Hilari García, con un programa que incluye, entre otras piezas, ‘la suite El lago de los cisnes’. Además, este día Les Arts recibirá la visita de internos del Centro Penitenciario de Picassent, que se sumarán a algunas de las actividades de la maratón.

Noticias relacionadas

Representación con música, imagen y danza

La programación concluye el 25 de enero con propuestas dirigidas a públicos diversos. A las 11.00 horas, el Aula Magistral acoge ‘Chaikovski, el niño que soñaba la música’, con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música Mariano Pérez Sánchez de Requena y la escuela de danza Mireia Cabau, con esta representación que aúna música, imagen y danza para retrotraerse a los primeros años del compositor bajo la mirada de su institutriz Fanny Dürbach. Los cantantes y pianistas del Centre de Perfeccionament, con un recital (12.30 horas) alrededor del compositor ruso, y la tercera representación de ‘Eugenio Oneguin’ (18.00 horas) ponen el broche final a la maratón.