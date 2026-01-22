El MuVIM presenta 'Concerts al MuVIM 2026', un ciclo de música clásica de enero a noviembre

El MuVIM presenta su programa anual de recitales 'Concerts al MuVIM 2026' formado por una selección de compositores e intérpretes que, de enero a noviembre, convertirán el salón de Actos del museo de la Diputació de València en un espacio de diálogo entre tradición y modernidad, ofreciendo al público la posibilidad de acercarse a la historia de la música. Esta nueva edición abarcará desde la música de la época isabelina inglesa (siglos XVI-XVII) a la música sacra más contemporánea.

El ciclo comienza este domingo 25 de enero a las 12:00 horas con Equip Solnegre. Aunque las piezas que se interpretarán fueron concebidas inicialmente para laúd, Equip Solnegre ha ampliado el registro sonoro añadiendo y adaptando las canciones a la flauta de pico, el cornetto y la viola da gamba. Bajo el título 'Broken Music', el concierto centrado en las lute songs inglesas de principios del siglo XVII, mostrará el gusto estético de una época en que música y poesía iban estrechamente entrelazadas. Las entradas son gratuitas, limitadas al aforo de la sala. Se repartirán a partir de las 11 horas en el Punto de Información situado en el vestíbulo del museo, por orden de llegada.

'Concerts al MuVIM'

Desde sus inicios, el museo ha presentado anualmente al público una programación de música clásica como actividad complementaria a su oferta cultural. Así, el MuVIM presenta este 2026, año en el que además celebra su 25 aniversario, una selección musical que abraza un largo periodo de la historia europea, arrancando con la elegante, melódica y melancólica música isabelina inglesa hasta llegar a la nueva música sacra creada por compositores actuales, una iniciativa del Cor Jove de la Comunitat Valenciana.

'Concerts al MuVIM 2026' centrará su interés en las figuras de grandes compositores como Stravinski, Mozart, Janáček o Rajmáninov, cuya música vendrá de la mano de intérpretes internacionalmente reconocidos como Yago Mahúgo (clavecín) y Ludmil Angelov (piano). También se podrá disfrutar de dúos y arias de la historia de la ópera y asistir a un concierto donde la música clásica —de Schubert a Debussy, pasando por Manuel de Falla o Erik Satie— se pasará por el tamiz tímbrico y rítmico del jazz.

El 2 de julio el museo celebrará su 25 aniversario con un concierto del Cor de la Generalitat Valenciana especialmente concebido para la ocasión, con música de compositores valencianos como Manuel Palau, Matilde Salvador o Josep Ramon Gil-Tàrrega. Este será el único concierto que tendrá lugar un jueves a las 19 h, el resto serán domingo a las 12:00 horas.

Tras 'Broken Music' de Equip Solnegre, el domingo 8 de febrero (12 h) el MuVIM ofrecerá un concierto especial dedicado a la compositora valenciana Matilde Salvador, concebido por Marian Montagut e interpretado por Harmonia del Parnàs & Friends. A ese concierto especial le seguirá el ofrecido por Heilen Duo, el 1 de marzo (12 h), con motivo del Día de la Mujer; Orquesta de Cámara de la Sociedad Filarmónica de Valencia, el 29 de marzo (12 h); Yago Mahúgo, el 26 de abril (12 h); Alba Fernández-Cano, Arturo Asensi y David Ferri Durà, el 31 de mayo (12 h); Cor de la Generalitat Valenciana, el 2 de julio (19 h); David Pastor, Francesc Capella y Thomas Kent, el 27 de septiembre (12 h); Cor Jove de la Comunitat Valenciana, el 25 de octubre (12 h); y Ludmil Angelov, el 29 de noviembre (12 h).