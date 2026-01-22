'Sinners': la película que hace historia con 16 nominaciones en los Premios Oscar 2026

La película Sinners ha marcado un hito en la historia de los Premios de la Academia al convertirse en la producción con más nominaciones en la historia de los Oscar, al recibir 16 candidaturas para la edición 98ª de los galardones.

Este logro supera el récord previo de 14 nominaciones, que hasta ahora compartían clásicos como All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

'Sinners': la película que hace historia con 16 nominaciones al Oscar 2026. / Sinners

¿Qué hace tan especial a "Sinners"?

La película dirigida por Ryan Coogler combina elementos de drama, horror sobrenatural y crítica social, enmarcando una historia centrada en dos hermanos que enfrentan racismo y fuerzas oscuras en el Mississippi de los años 30.

Entre las nominaciones más destacadas se encuentran:

Mejor Película

Mejor Director (Ryan Coogler)

(Ryan Coogler) Mejor Actor para Michael B. Jordan (su primera nominación al Oscar)

para (su primera nominación al Oscar) Mejor Guion Original

Mejor Diseño de Producción

Mejor Fotografía

Competencia y contexto de los Oscar 2026

Aunque Sinners encabeza la lista con 16 nominaciones, otras producciones también figuran con múltiples candidaturas. Por ejemplo, One Battle After Another suma 13 nominaciones, y películas como Hamnet, Frankenstein y Sentimental Value también han logrado destacar en varias categorías.

La película española 'Sirat', nominada por partida doble

La celebración en torno a la producción española Sirat se extenderá como mínimo hasta el 15 de marzo. En esa fecha, la película de Oliver Laxe tendrá un papel destacado en la gala de los premios Oscar tras lograr la nominación en mejor película internacional y mejor sonido. De esta manera, Sirat sigue un camino similar al de La sociedad de la nieve, dirigida por J. A. Bayona, que en 2024 también alcanzó una doble candidatura (en mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería), aunque finalmente no se llevó ninguno de los galardones.

Fotograma de la película 'Sirat' del director Oliver Laxe. / Sirat

La ceremonia de los Oscar 2026 se celebrará el 15 de marzo de 2026, con Conan O’Brien como presentador, en una edición que promete ser una de las más competitivas de los últimos años.