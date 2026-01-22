Qué hacer en València: los mejores planes del 23 al 29 de enero

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Fito & Fitipaldis. Roig Arena. 24 de enero. Más de dos años y medio después de sus últimos conciertos, el grupo regresa a los escenarios con la gira “Aullidos Tour” en la que, además de repasar los grandes éxitos de su carrera, presentarán los temas de su nuevo álbum “El monte de los aullidos”. El grupo se encuentra actualmente en pleno proceso de grabación de las diez canciones que compondrán el disco y se prevé que su lanzamiento llegue en otoño.

XAVIBO . Roig Arena. 24 de enero. El cantante mallorquín vuelve a los escenarios acompañado de su banda con la gira “No te enamores tour”. Propone un show con elementos folk y pop, además de las nuevas influencias que incluirá su nuevo trabajo, del que ya ha adelantado el tema “Adrede”.

. Roig Arena. 24 de enero. El cantante mallorquín vuelve a los escenarios acompañado de su banda con la gira “No te enamores tour”. Propone un show con elementos folk y pop, además de las nuevas influencias que incluirá su nuevo trabajo, del que ya ha adelantado el tema “Adrede”. Pablo López. Palacio de Congresos. 23 y 24 de enero. Este viernes y sábado actúa en València dentro de la gira “El Niño del Espacio en Concierto”.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Camino a la Meca'. Del 20 de enero al 1 de febrero. Escrita por Athol Fugard, 'Camino a La Meca' está basada en la vida real de Helen Martins, una mujer que desafió las normas de su época para abrazar su libertad y creatividad, que prefirió las preguntas a las certezas y que se enfrentó a su tiempo y al mundo que la rodeaba, desafiando los límites impuestos por la sociedad. Esta adaptación, dirigida por Claudio Tolcachir, invita a reflexionar sobre la valentía de vivir fiel a uno mismo y la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades para crear belleza y significado. El elenco está encabezado por Lola Herrera a quien acompañan Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

Carlos Olalla, Lola Herrera y Natalia Dicenta, durante la presentación de la obra esta semana en el Teatro Olympia. / Levante-EMV

Teatro Talia

'Escape Room'. Del 10 de diciembre al 1 de febrero. Xavi Mira dirige una obra en la que participa el mismo junto a Lara Salvador, Águeda Llorca, Josep Manel Casany y Cristina Garcia. Dos parejas de amigos de toda la vida, quedan para hacer un Escape Room en un barrio donde recientemente se ha encontrado, en un contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado... Los cuatro amigos piensan que les espera un juego divertido para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reír un poco. Pero en cuanto la puerta de la habitación se cierra herméticamente y empieza la cuenta atrás, empiezan a pasar cosas extrañas. Salir de aquel «escape room» no será nada fácil, y el juego se convertirá en un infierno que pondrá a prueba su amistad hasta límites insospechados.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatre Rialto

'Perdón'. 24 y 25 de enero. Danza. Una pieza interpretada por Luis García y Pere Joseph que explora en los límites: de la creación artística; del bailar; de la libertad del intérprete en escena o su relación con el público; de la incomodidad y también de unas gomas de pollo. Los límites como manifiesto artístico o como un espacio privilegiado para el asombro y la provocación, donde lo bonito puede convertirse en grotesco o en una muestra de vulnerabilidad.

La Rambleta

‘Locos de amor'. 25 de enero. Ambientada en un motel perdido en el desierto entre México y EE. UU. La obra del ganador del Pulitzer, Sam Shepard, narra el reencuentro de Eddie y May, dos amantes atrapados en una relación marcada por la pasión, el deseo y los fantasmas de un pasado trágico. Un duelo emocional entre dos almas al límite, donde el amor es tan redentor como destructivo.

'Las amistades peligrosas'. 28 de enero. La obra de teatro de Christopher Hampton basada en la famosa novela homónima de Choderlos de Laclos llega a La Rambleta después de solo haberse representado una vez en Madrid. Con un texto muy actual, habla sobre temas tan contemporáneos como el abuso de poder, el consentimiento o de cómo el dinero consigue, desgraciadamente, comprarlo casi todo.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Clásicos y modernos. Obras maestras de la Colección BBVA'. Del 13 noviembre 2025 al 15 febrero. Esta muestra reúne una cuidada selección de las piezas más destacadas de la colección, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX. Presenta creaciones de artistas como Goya, Murillo, Van Dyck, Sorolla o Zuloaga. A pesar del amplio marco cronológico que las separa, las obras comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI.

Retrato de Carlos III de España vestido de cazador, pintado por Francisco de Goya, de la colección BBVA. / L-EMV

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

Una de las obras de 'Habitar las sombras'. / Miguel Lorenzo

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Fundación Bancaja

'Paseo a la orilla del mar' (1909), de Joaquín Sorolla. / L-EMV

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Circuito cerrado'. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

La exposición Circuito Cerrado. / Levante-EMV

‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

