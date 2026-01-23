El Consorci de Museus presenta la programación cultural de 2026 con Chema Madoz y el arte valenciano

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha presentado este viernes la programación expositiva y cultural para 2026, un calendario que combina el arte contemporáneo con una clara apuesta por el tejido creativo valenciano, la mediación cultural y la recuperación del sector tras la dana de octubre de 2024. El programa contempla 36 exposiciones y la participación de más de un centenar de artistas, además de actividades culturales en las tres provincias.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el director-gerente del Consorci, Nicolás Bugeda, han sido los encargados de desgranar una programación que se desarrolla en un contexto marcado por la prórroga presupuestaria y por los trabajos técnicos que la Generalitat sigue abordando para acometer nuevas intervenciones en el antiguo convento carmelita, unas obras que no se ejecutarán este año pero que condicionan parte de los recursos disponibles.

Madoz, Verdú y Segrelles

Entre las principales exposiciones previstas para el Centre del Carme destacan las dedicadas a los fotógrafos Chema Madoz y Txema Rodríguez; a los pintores valencianos Joan Verdú y José Segrelles; al artista, pedagogo y escritor mexicano afincado en Nueva York Pablo Helguera, considerado uno de los grandes referentes internacionales en mediación cultural; así como las videoinstalaciones de Ana Esteve, el arte iconoclasta de Pepe Beas, los discursos feministas de María Carbonell y Yolanda Benalva, o la intersección entre ilustración, diseño y cultura festiva que representa Paco Camallonga, autor de la falla infantil municipal de 2026. A este conjunto se suma una exposición colectiva con motivo del 175 aniversario de la Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD), heredera de la antigua Escuela de Artes y Oficios, así como proyectos centrados en la historia del arte valenciano y en el tejido artístico afectado por la dana o la singular exposición en torno a la destacada colección de Avelino Marín.

Uno de los platos fuertes del año será la exposición ‘Sobre libros y música’, del fotógrafo Chema Madoz, que se inaugurará en febrero y estará comisariada por Juan Pedro Font de Mora. La muestra reúne una selección de imágenes en las que Madoz, Premio Nacional de Fotografía, despliega su característico lenguaje como poeta visual, utilizando la fotografía analógica, la luz natural y la construcción de objetos sin artificios ni montajes digitales. Las obras están concebidas como un homenaje al mundo de las letras y la música y refuerzan la singularidad de un creador que es, además, el único fotógrafo español vivo al que el Museo Reina Sofía ha dedicado una exposición individual. Bugeda ha calificado el proyecto como “un hito” dentro de la programación y como una exposición “muy potente” que ha requerido “un esfuerzo supino”.

Chema Madoz / L-EMV

Red para los artistas valencianos

Durante la presentación, Marta Alonso ha subrayado que la programación responde a una línea de continuidad en el Centre del Carme, “un espacio que ha sabido conectar con los públicos”, y ha insistido en que el Consorci de Museus “está creando contenidos para toda la Comunitat Valenciana, no solo para València”. En este sentido, ha definido al CMCV como “una red de redes para los artistas valencianos”, con la participación de más de un centenar de entidades públicas y privadas, y ha reafirmado el compromiso de la Generalitat con el Centre del Carme tanto desde el punto de vista de la programación como de su conservación: “Apostamos por una restauración integral del centro, que se hará de forma progresiva”.

Alonso ha explicado que las grandes líneas del programa para 2026 pasan por la recuperación de artistas de siglos pasados, el repaso a las trayectorias que han contribuido a construir el panorama creativo valenciano contemporáneo y el estímulo a la creación actual. En este sentido, junto a las exposiciones monográficas, el CCCC acogerá proyectos de investigación y difusión como la segunda parte de ‘Historia ilustrada de la pintura valenciana’, con la participación de más de treinta ilustradores, así como revisiones de figuras clave del arte valenciano reciente como Pepe Beas y Pepa López Poquet.

Los contratos "irregulares"

Asimismo, el CCCC se adentra en el videoarte a través de propuestas como la de ‘La Multikanal’, en colaboración con MAKMA. Otras muestras dedicadas al arte más actual son las exposiciones de las valencianas Ana Esteve, Yolanda Benalva, Rocío Gárriga, Silvia Martí y Marco Ranieri, o las colectivas ‘Circuito Cerrado’, ‘The Subversive Stich’, ‘Memorias del suelo’, ‘Todo lo sólido se desvanece en el aire’ o ‘Las Manos’, “propuestas que reflexionan sobre nuestra relación con las tecnologías, la vuelta a lo rural o el feminismo a través del textil, la performance, la música o la instalación” ha explicado Bugeda.

Con estos proyectos, el Consorci da por finalizadas en 2026 las convocatorias que había impulsado la anterior dirección, con José Luis Pérez Pont al frente, y que Bugeda ha tenido que recuperar pese a calificar en su día estos contratos de “irregulares”.

La recuperación del sector artístico afectado por la riada vuelve a tener un peso específico en la programación. En total, se han previsto cuatro exposiciones relacionadas con la dana, tres de ellas itinerantes por las poblaciones afectadas —como Andana y Salvem les fotos, en colaboración con las universidades públicas valencianas— y una cuarta, de producción propia, titulada ‘La práctica artística en el territorio dana’, comisariada por Álex Villar, que reunirá la obra de más de setenta artistas y se exhibirá a partir de mayo en la Sala Ferreres del Centre del Carme.

Un equipo reducido

Por su parte, Nicolás Bugeda ha puesto el acento en el “enorme esfuerzo” que realiza el reducido equipo del Consorci -integrado por apenas 16 personas- para sacar adelante una programación de esta envergadura, y ha destacado el papel del Centre del Carme como sala institucional que da apoyo a festivales y entidades que no disponen de espacios propios. El CCCC acogerá en 2026 propuestas como 10 Sentidos, Bucles, Migrats, los ciclos musicales de la SGAE, el festival Vociferio, y reforzará su colaboración con la Universitat Politècnica de València como subsede expositiva. En el ámbito audiovisual y escénico, se mantiene la colaboración con Cinema Jove, cuya celebración, según ha recalcado Alonso, “está garantizada”.

En cuanto al edificio, tanto Alonso como Bugeda han confirmado la existencia de dos proyectos inmediatos de intervención en el Centre del Carme, que no han querido concretar, y la voluntad de compatibilizar las futuras obras con el funcionamiento habitual del centro. Bugeda ha reconocido que una parte importante de los recursos del Consorci se ha destinado en los últimos años a gastos de conservación y apuntalamiento de un inmueble que “ha adolecido de mantenimiento”, lo que ha limitado el margen presupuestario para la producción artística.

Pese a este contexto, desde la Conselleria se insiste en que en 2024 se ha ejecutado el presupuesto al cien por cien. “Todos queremos más presupuesto, pero tenemos que ser coherentes con la situación tras la dana”, ha señalado Alonso, quien ha concluido que el objetivo es “lograr la máxima ejecución para que la oferta cultural no se vea mermada”.