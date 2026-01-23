Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grecas portarà a l'abril a l'Auditori Roig Arena rap, trap i humor

El madrileny reflectix la vida de la ciutat, les històries quotidianes i les seues experiències personals

Grecas

Grecas / REMITIDA ROIG ARENA

EP

VALENCIA

Els ritmes urbans de Grecas sonaran a l'Auditori Roig Arena de València el pròxim 17 d'abril. El madrileny, conegut pel seu estil "únic que combina rap i trap amb una narrativa directa, propera i plena d'humor", reflectix la vida de la ciutat, les històries quotidianes i les seues experiències personals.

El seu projecte més recent, 'Escrito en la M-30', aborda les seues arrels i relació amb Madrid, doncs durant la seua etapa com a taxista, s'inspirava en la ciutat i en el seu entorn urbà per a compondre, assenyala l'organització en un comunicat.

El disc compta amb 12 temes i col·laboracions amb Israel B, Gloosito, El Bugg, III Pekeño i Ergo Pro, acompanyat d'un shortfilm produït per Little Spain, la productora de C. Tangana, que combina narrativa visual i estètica urbana.

Les entrades per al concert de Grecas ja estan a la venda al web www.roigarena.com.

