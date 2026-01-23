Paco Camallonga lleva el universo fallero al museo en una gran exposición en el Centre del Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània acogerá entre febrero y abril de 2026 una exposición dedicada al trabajo del artista valenciano Paco Camallonga, uno de los nombres más destacados del actual diseño fallero infantil y una figura en proyección internacional en el ámbito de la ilustración y el cómic. Comisariada por MacDiego y distribuida entre la Sala Contrafuertes y el Claustro Renacentista, la muestra propone un recorrido por su universo creativo, un territorio donde conviven tradición festiva, cultura popular, narrativa gráfica y nuevas tecnologías.

La exposición nace ligada directamente a su designación como autor del diseño de la Falla Infantil Municipal de València, una circunstancia que ha servido de detonante para llevar su trabajo al museo. “La exposición, en un inicio, se hace al diseñador de la falla del Ayuntamiento. Como este año en la grande repetía Josete (Santaeulalia), decidieron hacerla para mí”, explica Camallonga. Pero el proyecto ha crecido hasta convertirse en una mirada amplia y ambiciosa a una trayectoria que desborda el ámbito estrictamente fallero.

Del Ayuntamiento al museo

El recorrido se inicia en el Claustro Renacentista del Centre del Carme, concebido como una extensión de la falla municipal infantil. En este espacio se instalará una maqueta del Ayuntamiento de València, imágenes suspendidas en los vanos del claustro con los protagonistas de la falla y, a gran escala, el boceto principal y su trasera. Se trata de una intervención pensada específicamente para dialogar con la arquitectura histórica del centro y trasladar al visitante al imaginario festivo de la plaza del Ayuntamiento.

Paco Camallonga. / Levante-EMV

La falla infantil municipal de 2026, titulada “València es mou”, es obra del artista fallero Mario Pérez, con diseño de Paco Camallonga. La propuesta presenta a la ciudad como un espacio moderno, avanzado y sostenible, y juega con la idea del movimiento urbano y social. “Habla de lo que mueve a la ciudadanía y de las movidas que hacen de ella una ciudad dinámica y divertida”, señala el diseñador. La parte trasera del monumento incorporará además un juego visual que invita al público a adivinar los nombres de las paradas de Metrovalencia, reforzando su carácter didáctico y participativo.

Ninots, esculturas y hogueras

Desde el claustro, el visitante accede a la Sala Contrafuertes, donde se despliega el grueso de la exposición. La primera sección está dedicada a los Ninots Indultats infantiles de Camallonga, dos piezas elegidas por votación popular que lo han consolidado como uno de los creadores más reconocidos del panorama fallero actual. Junto a ellos se presentan otros ninots destacados, como una trasera de la falla infantil de Duque de Gaeta, concebida como “una especie de 13 Rue del Percebe versión valenciana, muy fallera”.

La muestra continúa con una amplia selección de proyectos de diseño y escultura digital de fallas y hogueras. Maquetas, bocetos, material gráfico y vídeos de la cremà permiten seguir el proceso creativo de trabajos como las fallas del Pilar, Grabador Esteve, Duque de Gaeta infantil o Músico Gomis, así como la hoguera con la que obtuvo el Primer Premio de la Sección Especial en Alicante en 2024. En este ámbito, Camallonga representa una generación que combina la tradición artesanal con herramientas digitales avanzadas, integrando diseño 3D y narrativa contemporánea.

Del cómic a la ilustración internacional

La tercera sección se centra en su faceta como autor de cómic. El visitante podrá conocer “Cachorro” (Aleta, 2021), con guion de Jorge Palomar, una obra ambientada en la España de la dictadura y la Transición que toma como punto de partida la riada de Tous de 1982. El cómic recorre más de cuatro décadas de historia reciente a través de un protagonista oscuro y atormentado. “Cachorro es una persona consumida desde su más tierna infancia, rota desde el momento de nacer”, explica Camallonga, que optó por un estilo gráfico más sombrío y realista, alejado de su registro más cartoon.

Junto a “Cachorro” se muestran otros trabajos publicados en Francia, como 'Reencuentro en Burdeos', proyectos en desarrollo como Bordei, ambientado en la València del Siglo de Oro, y páginas realizadas para el mercado estadounidense. En este último caso, las limitaciones contractuales obligan a presentar material de prueba y ejemplos gráficos, pero permiten intuir su creciente proyección internacional.

Una de las obras de Paco Camallonga. / Levante-EMV

La cuarta parte de la exposición reúne una selección de trabajos como ilustrador freelance: portadas de libros, carteles promocionales, encargos institucionales y diseños de art toys, donde el dibujo se convierte en objeto y abre nuevas vías de experimentación formal.

Entrar en su cabeza

El recorrido concluye con una sección especialmente personal, a la que se accede atravesando una cortina. Camallonga la define como “mi cerebro, mi mente, como entrar en mi mundo”. El espacio recrea su despacho, un entorno saturado de referencias visuales, figuras, cómics y objetos que reflejan su particular horror vacui. “Necesito vivir en ese caos, pero me transmite tranquilidad”, confiesa el artista.

Esta última sala funciona como síntesis de una trayectoria marcada por la convivencia -no siempre fácil- entre el mundo del cómic y el de las fallas. “Por desgracia, mis dos facetas son más paralelas de lo que me gustaría. Me encantaría que hubiera más vasos comunicantes entre las fallas y mis cómics o ilustraciones”, reconoce. Una reflexión que enlaza con su visión crítica sobre la dificultad de evolución del diseño fallero y la necesidad de abrirlo a nuevos lenguajes.

Noticias relacionadas

Nacido en València en 1985, arquitecto de formación y con experiencia en animación y videojuegos, Paco Camallonga ha construido una carrera híbrida que trasciende fronteras y formatos. Para él, esta exposición supone algo más que un reconocimiento institucional. “Lo vivo como una liberación, el no tener que estar pendiente de un premio y poder hacer lo que sientes”, afirma. Y añade, con sinceridad: “Tener una exposición en el Centre del Carme casi me hace más ilusión que la falla. Porque no se quema”.