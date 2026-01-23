Pölvora, la gran (y veterana) esperanza del hard rock valenciano

La sala Rock City de Almàssera será el escenario, el próximo 31 de enero, del concierto de Pölvora, una de las bandas valencianas más sólidas del actual hard rock estatal. El grupo regresará a casa para presentar en directo su segundo álbum, “Volumen 11”, en una actuación que se anuncia especialmente significativa por el momento de madurez creativa que atraviesan y por la trayectoria previa de varios de sus integrantes, vinculados históricamente a Uzzhuaïa.

Pölvora surge tras el cierre de la gira de reunión de Uzzhuaïa, cuando parte de aquella formación -Israel, Jose y Alex- decide no poner punto final a su camino musical y canalizar toda esa experiencia en un nuevo proyecto. A ese núcleo se sumaron Rubén Lozano al bajo y, poco después, Lazy Lane (Jolly Joker) como vocalista, aportando una actitud frontal y una voz capaz de moverse entre la melodía y la aspereza.

Un sonido propio

Desde el inicio, la banda tuvo claro que no se trataba de romper con el pasado, sino de aprovecharlo como base para construir un sonido propio: hard rock de raíces clásicas, guitarras muy presentes y una manera de componer marcada por la honestidad y la intensidad emocional.

Ese planteamiento ha terminado de cristalizar en “Volumen 11”, un disco grabado y mezclado en Elefante Estudio que apuesta por un sonido más directo y crudo que su debut "Fuego y ceniza". A lo largo de once canciones, Pölvora explora estados de ánimo cotidianos -desde la frustración a la esperanza, pasando por la rebeldía o el desahogo- con una producción que busca equilibrio entre potencia y matices. El resultado final refleja una banda segura de sí misma, capaz de incorporar texturas y atmósferas sin perder la pegada esencial del género.

El concierto

En directo, “Volumen 11” ha demostrado crecer todavía más. La banda concibe el escenario como un espacio de intercambio de energía, donde las canciones adquieren un pulso más libre y visceral. Tras su paso por festivales y una intensa gira por salas, Pölvora afronta la cita de Rock City como una oportunidad para reforzar la cercanía con el público, apostando por un repertorio centrado en su nuevo material y dejando en segundo plano las versiones para dar protagonismo a sus propias composiciones.

Durante 2023 y 2024, Pölvora recorrió toda la geografía española presentando su anterior disco en ciudades como Barcelona, Madrid, València, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, participando en ciclos como Ciclosfera y ejerciendo de teloneros de los canadienses Danko Jones. Como broche de oro, actúan en el Viña Rock 2024, confirmando su crecimiento dentro del panorama nacional.

Tras su paso por Viña Rock, el grupo se embarcó en la creación de "Volumen 11" y en el regreso a los escenarios en el Barcelona Rock Fest, compartiendo cartel con The Hellacopters y Lynyrd Skynyrd. El álbum fue seleccionado por varios medios especializados como uno de los mejores discos nacionales de 2025, hasta el punto que Popular 1 Rock Magazine lo nombró Mejor Disco Nacional de 2025 y distinguió a Pölvora como Mejor Grupo Nacional.

Paralelamente, el grupo ha estado y está de gira por toda España presentando “Volumen 11”, actuando en ciudades como Madrid, Barcelona o A Coruña, llevando su directo explosivo a nuevos públicos y afianzando su conexión con los fans.