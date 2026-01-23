La Societat Coral el Micalet recupera la gestión de su sala teatral y separa así sus caminos de la Companyia de Teatre Micalet, encargada de su dirección durante las últimas tres décadas. Una decisión que, según ha podido confirmar este diario, ha provocado un choque entre ambas entidades. En concreto, desde la agrupación artística denuncian en un comunicado que la Junta Directiva de la Societat los ha "expulsado del espacio que durante treinta y un años ha sido su casa". Una afirmación que rechaza la presidenta de la asociación sin ánimo de lucro, Gemma Pasqual, que tilda de "mentira" que se haya "desahuciado" a la compañía y afirma que el movimiento se produce después de que "se les haya acabado el contrato".

Sin embargo, para Pilar Almería -cofundadora de la compañía-, la decisión es "incomprensible" y resaltan que con ella "se cargan un proyecto que era referencial para la sociedad valenciana". En esta línea, el documento de la Companyia al que ha accedido Levante-EMV añade que este movimiento "solo puede ser fruto de una profunda falta de conocimiento sobre qué implica la gestión de un espacio escénico estable y del desinterés por todo el resto". "Programar un teatro no es una operación improvisada. Exige calidad, coherencia y continuidad. Sin estabilidad no hay proyecto cultural viable", añade, no sin dejar de mencionar que durante este tiempo "la Companyia ha colaborado lealmente con la Societat Coral el Micalet a través de su trabajo, su fuerza de atracción de público y todo lo que ha estado a su alcance".

"Velar por los intereses de los socios"

Por el contrario, Pasqual asegura que su decisión de recuperar la gestión responde a su "obligación de velar por los intereses de los socios". Como prueba de ello, la presidenta de la Societat defiende que "el alquiler que ha pagado estos últimos años" la agrupación teatral "no cubría ni la factura de la luz", mientras que -en paralelo- la explotación de la sala "generaba ingresos por la realización de otras actividades" a la Companyia. "Nosotros pensamos que los ingresos que genera la sala tienen que ser para la Societat Coral y el beneficio de sus socios", argumenta.

Justamente, en este punto, Almería cree que la actual Junta "pretende desvirtuar la Societat Cultural el Micalet convirtiéndola en un negocio". Una afirmación que rechaza Pasqual, quien mantiene que su entidad "no tiene ánimo de lucro" y que no ha cerrado la puerta a la compañía ni tampoco "hemos acabado con el proyecto". "Ellos no nos piden la sala para actuar, sino para hacer negocio", recalca. Así, la presidenta destaca la necesidad de recuperar la gestión porque su intención es -asegura la propia Societat en otro comunicado- "dar cabida a la gran eclosión cultural en valenciano, joven y actual en toda su diversidad, como son: cantantes y grupos, artistas de la comedia, del monólogo, de la magia y también de creadores de continidos audiovisuales y un largo etcétera".

En esta realidad futura de una institución que ha sufrido problemas económicos en los últimos, la entidad defiende "que todo el mundo tenga cabida", incluyendo también actuaciones propias en funcionamiento que forman parte de la Societat como la Jove Orquestra Salvador Giner o la Coral Infantil El Raconet, entre otros.

Últimos meses

El choque, eso sí, no es repentino. Pilar Almería afirma que "aunque se puede haber gestado durante un tiempo" y que era una situación que "se veía venir, porque sabíamos que nos ibamos a ir", también "seguimos sin entenderla". "La CTM ha estado dispuesta a hablar de dinero y ya habíamos aceptado un aumento del alquiler, por ese lado también es incomprensible", añade. Pero para Pascqal, el quid de la decisión está en que "no queríamos seguir como estábamos" y por eso "les planteamos un contrato para que nos dijeran el tiempo que necesitaban para actuar y el resto lo utilizábamos nosotros". Este movimiento, según relata la presidenta de la Societat, se produjo además tras hacer dos prolongaciones -primero hasta el 31 de diciembre y luego hasta el 15 de enero- de la relación contractual que acababa, originalmente, el pasado 31 de agosto.

De momento, para debatir toda esta situación se ha convocado una Junta General Extraordinaria el próximo 6 de febrero, un encuentro en el que desde la Companyia esperan que los socios "defiendan la continuidad del proyecto que representamos" y en el que Pasqual avanza que "sacaremos los contratos para que la gente los vea y compruebe que no tenemos ningún interés económico".