Muere Remigi Palmero, figura fundamental del rock valenciano

Ha muerto Remigi Palmero, músico, pintor y figura fundamental del pop y el rock valencianos, a los 76 años. Nacido en Alginet, Palmero fue uno de los artistas más singulares y adelantados de su generación, autor de una obra breve pero decisiva para entender la evolución de la música popular en valenciano.

Si hay un disco que define su legado, ese es sin duda Humitat relativa, grabado en 1978 en los históricos estudios Tabalet, dirigidos por Lluís Miquel Campos, y publicado un año después por el sello Pu-Put!, filial barcelonesa de Zafiro. Junto a Brossa d’ahir de Pep Laguarda i Tapineria (1977) y Cambrers de Julio Bustamante (1981), el álbum forma un triunvirato esencial del rock mediterráneo hecho desde València. “Es tan intenso, tanta es su luz y tanto el calor que irradia, que escucharlo es como mirar al sol con los ojos abiertos”, escribió el periodista Juan Puchades sobre el disco.

Aunque en su momento apenas vendió unos cientos de copias, Humitat relativa ha permanecido entre los discos más influyentes del pop estatal. Su mezcla de folk, rock, jazz y funk con sonoridades latinas, africanas y flamencas, la reivindicación del paisaje y la cultura propios, y el uso del valenciano desde una voluntad más lúdica que política lo convirtieron en una obra de culto. Ha sido una referencia directa para artistas como Òscar Briz, Antònia Font, Manel, Arthur Caravan, Els Jóvens o Sénior i el Cor Brutal.

Els 5 Xics

Antes de su debut en solitario, Remigi Palmero comenzó su trayectoria musical a finales de los años sesenta y principios de los setenta con el grupo Els 5 Xics, una de las formaciones pioneras del rock en valenciano. Con ellos versionó grandes clásicos internacionales, contribuyendo a abrir un camino prácticamente inexistente entonces para la música moderna en lengua propia, en un contexto todavía marcado por la censura y las limitaciones culturales del tardofranquismo.

El propio Palmero mantuvo siempre una relación compleja con Humitat relativa, que consideraba un disco inacabado. Según explicó en varias ocasiones, lo que finalmente se publicó fueron premezclas del material grabado en Tabalet, que el sello decidió editar sin que el proceso creativo estuviera plenamente cerrado. Aun así, el músico reconocía el carácter innovador del trabajo y su papel a la hora de demostrar que el valenciano podía ir más allá de los márgenes de la Nova Cançó y su marco político.

Con el paso del tiempo, el álbum alcanzó un estatus casi mítico: las copias originales se cotizan hoy a precios elevados en el mercado de coleccionismo, y una reedición en vinilo y CD publicada en 2018 por el sello La Casa Calba volvió a ponerlo en circulación, aunque Palmero acabó desvinculándose del proyecto.

Además de Humitat relativa, Palmero publicó otros dos discos, Provisions y Sense comentaris, y formó parte del grupo Infraganti junto a Julio Bustamante y Tico Balanzà. A lo largo de su vida también desarrolló una intensa actividad en otros ámbitos creativos, como la pintura, el teatro y la enseñanza del yoga.

En sus últimos años vivió alejado de los focos, en su pueblo natal de Alginet. Su muerte deja un vacío notable en la cultura musical valenciana.