Xavibo firma una noche de introspección y cercanía en el Auditorio Roig Arena

Xavibo ha presentado esta noche en el Auditorio Roig Arena los temas de su nuevo álbum “No te enamores”, en un concierto que forma parte de su gira de nombre homónimo. Durante casi dos horas, el artista mallorquín ha repasado un repertorio de 34 canciones que recorría, además de sus composiciones más conocidas, las colaboraciones más destacadas, e incluso ha habido hueco para versiones de canciones de otros artistas.

La velada se ha iniciado en torno a las nueve de la noche con “Adrede”, un tema en el que Xavibo reflexiona sobre cómo los recuerdos del pasado pueden dar forma al presente. Le ha seguido “Besos en la nariz”, “El brillo” y “Lo malo de lo bueno”, estas dos últimas, de su trabajo discográfico más reciente. Si por algo se caracterizan las letras de Xavibo es por su clara vocación introspectiva y así lo ha demostrado en un directo en el que ha buceado en sentimientos como la nostalgia, el desamor o la duda.

Xavibo en el auditorio del Roig Arena. / Levante-EMV.

“Todo se va” aborda la fugacidad de las cosas, una reflexión que encuentra su contrapeso en “No todo se va”, centrada en lo que sobrevive al cambio, aunque se transforme. En el ecuador del concierto ha situado “Todo azul”, “Cansado de estar triste” y “Haciendo na”, además de su versión de “En qué estrella estará” -interpretada, originalmente, por Nena Daconte-, coreada por todos los asistentes.

Noticias relacionadas

Antes de encarar la recta final, Xavibo ha interpretado “Necesito dormir” y “Sensaciones”, una pieza en la que reflexiona sobre las emociones que siguen a una ruptura. El artista mallorquín se ha despedido del público con un emocionante cierre formado por “No te enamores” y “Tanta vida”.