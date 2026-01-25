La cantante Sandra Valero despide emocionada a su madre, Nazha

Con un emotivo mensaje, la cantante Sandra Valero ha comunicado el fallecimiento de su madre. "Hoy me despido con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos".

La joven artista ha mostrado imágenes de ella misma en la cama del hospital visitándola, mientras le agradece "por cuidarme, por criarme de la mejor manera. No sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos", pero a la vez con un mensaje de alivio: "hoy por fin vas a estar en paz" por la enfermedad que padecía y "a partir de hoy me cuidarás desde arriba con la iaia".

La comunidad artística se ha volcado en mensajes de apoyo hacia Sandra, mandándole ánimos en un momento tan difícil.

La joven cantante de Benetússer, de apenas 14 años, es hija del músico Antoni Valero y Nazha Azizi y es un auténtico ídolo del movimiento fan. Tras participar en diferentes programas de talento artístico, en 2023 representó a España en Eurovisión Junior de 2023 con la que quedó en segunda posición. Recientemente tuvo un éxito absoluto en un concierto celebrado en el Roig Arena, en el que reunió a más de diez mil personas, en el que fue ensayo general del recinto. Posteriormente, ya como espacio público, tomó parte del musical "Bravo Nino" en homenaje al artista de Aielo.