La cantante Sandra Valero despide emocionada a su madre, Nazha
La joven artista de Benetússer asegura estar "con el alma hecha pedazos" y le pide a su madre que la cuide "desde arriba, con la iaia"
Redacción Levante-EMV
Con un emotivo mensaje, la cantante Sandra Valero ha comunicado el fallecimiento de su madre. "Hoy me despido con el alma hecha pedazos. Hoy me despido sin decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos".
La joven artista ha mostrado imágenes de ella misma en la cama del hospital visitándola, mientras le agradece "por cuidarme, por criarme de la mejor manera. No sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos", pero a la vez con un mensaje de alivio: "hoy por fin vas a estar en paz" por la enfermedad que padecía y "a partir de hoy me cuidarás desde arriba con la iaia".
La comunidad artística se ha volcado en mensajes de apoyo hacia Sandra, mandándole ánimos en un momento tan difícil.
La joven cantante de Benetússer, de apenas 14 años, es hija del músico Antoni Valero y Nazha Azizi y es un auténtico ídolo del movimiento fan. Tras participar en diferentes programas de talento artístico, en 2023 representó a España en Eurovisión Junior de 2023 con la que quedó en segunda posición. Recientemente tuvo un éxito absoluto en un concierto celebrado en el Roig Arena, en el que reunió a más de diez mil personas, en el que fue ensayo general del recinto. Posteriormente, ya como espacio público, tomó parte del musical "Bravo Nino" en homenaje al artista de Aielo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vivir embotellado como pasajero en un AVE a Valencia: "Perdí la noción del tiempo"
- Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
- Después de la paliza y de la ducha fría, creo que se murió: pegó un fuerte suspiró y dejó caer la cabeza
- Un muerto y 19 heridos tras un incendio en un piso de València
- Tres horas en un Iryo con destino València: 'La maquinista nos avisó del estado de las infraestructuras
- Directo del temporal de viento en Valencia: carreteras cortadas y cancelación de actos
- El Roig Arena estrena la presentación de la falla Convento Jerusalén
- Ana Mena y Óscar Casas revolucionan Alfafar