El documental de la dana que nació en los ojos de un joven voluntario madrileño

Denuncia social. Reivindicación. Investigación. Lejos de ser un género elitista, la fórmula -y, especialmente, el éxito- de los documentales se ha ido expandiendo con el avance de la comunicación y, junto a él, el de un sinfín de plataformas que están permitiendo explorar -como consumidores, pero también como creadores- horizontes temáticos diversos. Redes sociales como YouTube acaban convirtiéndose en espacios de conocimiento e historias de larga duración a disposición de todo tipo de ciudadanos. Una vía útil, además, para impulsar trabajos independientes en sucesos y tragedias que dejan huellas imborrables. Marcas como la que le dejaron la dana del 29-O y sus semanas posteriores a un joven madrileño y que se han acabado plasmando en la obra "Tots a una veu: Los desconocidos de la dana".

"Me pilló muy de cerca"

Es lo que relata Julián Pisonero, de 22 años, sobre una pieza audiovisual de una hora que nació como el TFG de la carrera que estudiaba, Comunicación Audiovisual. Esa "era la primera excusa" para realizarlo. No la única. Porque él, en el momento de la catástrofe, se encontraba en València como parte del programa de movilidad de estudios de España, el SICUE. "Me pilló muy de cerca, fui voluntario muchas semanas y me conmovió mucho. Sentí que tenía que hacer algo", reconoce este joven fuenlabreño, que primero quiso enfocarse para su obra en "la respuesta de los voluntarios, que creo que no se conocía tanto fuera de Valencia", pero que acabó yendo más allá. "Decidí mostrarlo todo: cómo se coordinaron, cómo lo vivieron las personas de allí y lo que perdieron", sintetiza.

Con un equipo humano pequeño -en el que han colaborado Almudena Tomás y Christian Caletrio- y grabando durante solo una semana en las áreas afectadas por la dana, Pisonero se lanzó a una aventura sin ánimo de lucro. "Fue estar al pie del cañón, ir a grabar sin conocer a nadie, recorriendo zonas donde yo había ayudado, aunque a veces no recordaba ni las casas porque todo estaba distinto. Fui abordando a la gente por la calle con amabilidad", afirma sobre un proceso de rodaje y selección de personas -donde la gente "fue muy amable y sincera"- al que siguió otro de posproducción que se extendió durante casi cinco meses.

Afectados, voluntarios, coordinadores de estos últimos... son algunas de las figuras que se pueden ver en la pantalla durante el metraje. Entre ellos, también, un colectivo joven que considera una imagen "indescriptible" de esa marea de solidaridad que se volcó en ayudar tras la riada.

"Perdurar" tras la tragedia

Desde la semana pasada, el documental ya se puede ver en YouTube, el canal por el que se decantó porque "consideraba que lo mejor era que estuviese subido de una forma gratuita, sobre todo para que fuese accesible para todo el mundo". De momento, además de haber recibido una mención de honor en el València Indie Film Festival 2025, tiene constancia de que ha llegado a personas de Valencia, Madrid y otras partes de España y "hay mucha gente muy agradecida con que algo así se esté contando". Sobre todo, concluye, porque "el olvido es un enemigo de este tipo de cosas y este documental puede servir como un engranaje de una red mucho más grande para que perdure y se recuerde" la tragedia.