Literatura fantástica: Un 'boom' multicanal alejado ya totalmente de la marginación

Harry Potter, Gandalf, Kvothe, Daenerys, Rincewind, Bastián o Vin. Cualquiera de estos personajes, entre una lista interminable, puede haber resonado en su mente -como ese eco que, cercano o lejano, siempre acaba llegando- al leer estas primeras líneas. Sus momentos de origen, sus historias o su trascendencia social se enmarcan en contextos variados y diferentes. Sin embargo, una característica conjunta los enlaza en un amplio tapiz, el de la literatura fantástica, que vive un nuevo momento dulce aupado por factores como la desconexión del día a día, la reflexión o la exploración de la imaginación. Un exitoso contexto que, además, se expande más allá de las páginas para capturar también a personas de todas las edades en otros formatos que van desde series a películas pasando por juegos de rol o videojuegos.

De la desconexión a la reflexión

Lo sabe bien Bea Macías, quién a sus 51 años rememora cómo está ligada a este tipo de literatura "desde que tengo uso de razón". Incluso se podría decir que desde antes. "Mi padre me contó el 'Hobbit' antes de que yo supiera leer. Ya con eso me tenía enganchada", asegura esta filóloga sobre una afición que poco a poco fue cultivando y que en su caso ha triunfado -reconoce que puede leer alrededor de 700 páginas a la semana- atraída por una dualidad de circunstancias. "Con ella puedes abstraerte del mundo en el que estamos, pero también te hace reflexionar sobre ese mismo mundo, viéndolo de una forma más abstracta. Lo puedes ver desde los dos lados", destaca sobre un caso que dista mucho de ser único.

Para Alicia Rodríguez, quién encendió esa chispa de la literatura fantástica "fue mi madre, que ya era 'friki'. Ella fue la que me introdujo en 'Dungeons and Dragons' (Dragones y Mazmorras)" -un universo que se ha revitalizado también con un fenómeno como el de Stranger Things-. Este fue uno de sus primeros contactos -a los diez años, por ejemplo, ya estaba leyendo también clásicos como el Mago de Oz- hacia unos libros de los que no se ha despegado hasta hoy gracias a autores reconocidos del género como Orson Scott Card o Brandon Sanderson. Al final, a sus 48 años, reconoce que lee para "evadirme", ya que "en un mundo tan complicado como el que tenemos ahora mismo" esta práctica equivale a "ese tomarse un respiro de pagar la hipoteca". No en vano, Macías recuerda que -a nivel académico- se suele decir que "muchas veces se priman los libros de fantasía cuando el mundo está pasando por un momento de crisis".

Una especie de antídoto perfecto, por tanto, frente al estrés y la inmediatez, que también ha llegado a generaciones más jóvenes como la que representa Alberto Peris. Para este valenciano de 32 años, esa lectura a la que se volvió a enganchar de la mano de Sanderson -tras haber disfrutado de niño de obras como las de 'Harry Potter'- supone ese momento del día en el que "apagas la tele y desconectas de todo". Y no solo eso.

Porque cogiendo como marco 'El archivo de las tormentas' -una de las profundas sagas literarias del escritor superventas de Nebraska-, Peris remarca que el hecho de contar "con muchas historias y muchos personajes" te permite "seguir potenciando la imaginación, porque tú concibes esos mundos de una forma y te puedes meter en ellos como quieras, no hay una fórmula perfecta". Otras veces, es directamente ese cariño que se les puede coger a esos individuos surgidos del imaginario de un autor el que puede hacer que te 'enganches' y a la vez que te resulte imposible acabar de leer su historia. Hacerlo significaría decirles adiós definitivamente.

El archivo de las tormentas de Sanderson. / Levante-EMV

Éxito transversal

Sin embargo, este nuevo impulso cuenta con otras caras. Rodríguez, al respecto, apunta a que "durante muchísimo años, la literatura fantástica escrita por mujeres no se había tenido en cuenta y teníamos pocos referentes" más allá de escritoras como Margaret Weis y Ursula K. Le Guin. Una situación que ha dado un giro radical gracias a la eclosión de escritoras como R.F. Kuang y, especialmente, al auge que ha tenido otro subgénero como el 'romantasy' -mezcla de fantasía y romance- ilustrado con el éxito de autoras como Sarah J. Maas o Rebecca Yarros, entre otras. "Se ha puesto de moda y ya no está tan mal vista", resalta.

Asimismo, detrás de esa popularización en las últimas décadas y años ha jugado un papel fundamental también un capitalismo que ha explotado este ecosistema hasta llevarlo a nuevas cotas. "Hemos acabado encontrando fantasía y elementos 'frikis' por todos lados", confirma Bea Macías sobre una expansión que considera "transversal", alcanzando con ella otros ámbitos audiovisuales [como ha sucedido con fenómenos recientes como Juego de Tronos] o sociales. Para Andreu Vicedo, otro valenciano de 28 años que se crió leyendo a otro histórico representante como el británico Terry Pratchett, esta relación es "innegable".

"Actualmente muchísima gente se está cogiendo no solo a la lectura fantástica, sino que se están popularizando los juegos de rol en general. Todo lo que es abstracción fantástica está teniendo una entrada muy grande", insiste. Y pone un ejemplo. "Una serie te puede llevar a la lectura de libros fantásticos y estos, a su vez, te pueden llevar a los juegos de rol", añade. Una forma, a fin de cuentas, de ampliar horizontes y, de paso, seguir en contacto directo con ese mundo que te ha atrapado. "Una vez te has enganchado, si quieres más en ese momento, no tienes que esperarte a lo mejor un año a que se publique una continuación para poder seguir inmerso", argumenta Macías. "Yo estoy descubriendo que los juegos de rol y de mesa sí que me dan un valor extra, porque es como que siguen tu imaginación", coincide Rodríguez.

The Witcher, un universo unido por libros, serie y videojuegos. / Levante-EMV

Para Peris, la situación no resulta diferente. En su caso, otro punto de impulso hacia esa literatura fantástica ha sido una saga de videojuegos como 'The Witcher', una muestra perfecta de cómo ese mundo más digital se puede mezclar con la literatura -tiene como caldo de cultivo los cuentos y novelas del polaco Andrzej Sapkowski sobre Geralt de Rivia- y llegar a acumular también varias temporadas en una serie creada para una plataforma de streaming como Netflix. Además, tiene claro que si en el futuro "sacaran una serie o un videojuego" de 'El archivo de las tormentas' intentaría verla o jugarlo. "Detrás de todo esto al final hay un componente de retroalimentación. Este tipo de literatura da mucho porque tienes mundos enteros por explorar", recalca Vicedo.

Una comunidad lejos de la denostación

Todo este proceso de expansión social, del mismo modo, también se ha traducido en que esa etiqueta peyorativa ligada en el pasado a este género se haya ido difuminando. "Cuando yo tenía 15 años siempre era la chica rara, pero ahora mismo se lo cuento a mis alumnos y no tengo ningún problema. Ya no se esconde. Sigue quedando eso de que tienes unos hobbies curiosos, pero ya no es esa etiqueta moral o de una personalidad concreta", afirma Macías. "Ya no hay tanto prejuicio hacia la gente que lee literatura fantástica. Ahora puedes ser un perfil interesante, no un bicho raro", coincide Peris.

En ese nuevo papel, Internet en general y las redes sociales -con recomendaciones como las de los booktokers y los bookstagrammers- en particular han servido como una herramienta clave. "Han facilitado mucho que la literatura fantástica llegue a todos los públicos. El poder compartirlo con una comunidad y hacerlo abiertamente sin ser visto como un rarito, eso es muy fuerte, muy potente", señala Andreu Vicedo. Una forma, concluye Rodríguez, de que "esa gente que a lo mejor no termina de adaptarse a los que hacen los bailes de TikTok, pues encuentre en este tipo de mundo una vía de escape y diga 'no soy tan raro'".