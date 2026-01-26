El adiós a Remigi Palmero: la despedida al músico tendrá lugar este martes en el tanatorio de Alginet

El funeral por Remigi Palmero tendrá lugar este martes en el tanatorio Company de Alginet, la localidad en la que el músico falleció el pasado sábado a los 76 años. Tal como ha informado la familia, los restos mortales llegarán al tanatorio a las 12.30 horas y a las 17.30 se celebrará la despedida al autor de “Humitat relativa”, uno de los discos fundamentales de la historia del rock valenciano.

Músico, compositor y una de las figuras más singulares, influyentes y difíciles de clasificar de la historia del pop valenciano, el fallecimiento de Palmero pone fin a una trayectoria breve en lo discográfico pero decisiva en lo cultural. Palmero fue pionero del rock en valenciano desde finales de los años sesenta con Els 5 Xics y, más tarde, uno de los fundadores del llamado rock mediterráneo, junto a Pep Laguarda y Julio Bustamante.

Julio Bustamante y Remigi Palmero. / L-EMV

"Era una buena persona y la queríamos"

El propio Bustamante recordaba ayer en las redes sociales su vinculación artística y su amistad con Palmero: “Hicimos muchas canciones juntos y hemos actuado un montón de veces, incluso montamos un grupo junto a mi hermano Tico, "In fraganti" con el que editamos un par de singles. Su álbum debut, ‘Humitat Relativa’, fue considerado a finales de los 70 como uno de los discos clave del pop español”, destacaba Bustamante. “Son tantos los recuerdos y anécdotas que compartimos juntos que siempre guardaré con cariño su recuerdo. Era una buena persona y le queríamos”, añadía.

Òscar Briz, otro destacado músico de la escena valenciana y colaborador de Palmero, lo despedía también en las redes con un sentido “te echaremos mucho en falta. Todo un honor haber coincidido contigo en el viaje. En el recuerdo vivirás”.

Òscar Briz y Remigi Palmero en 2010. / L-EMV

Pionero del rock valenciano

Nacido en Alginet en 1950, Palmero comenzó su carrera musical cuando a finales de los años sesenta cuando, con apenas diecisiete años, se incorporó como guitarrista y cantante a Els 5 Xics, una de las primeras bandas que hicieron pop y rock en valenciano desde parámetros plenamente populares. Procedentes del circuito de verbenas, clubes y salas de baile, Els 5 Xics fueron un grupo masivamente activo, con actuaciones constantes por cientos de municipios valencianos y fuera de este territorio, y grabaciones para sellos como Emi-Regal o Unic.

Ese origen marcaría para siempre la manera de entender la música de Palmero. Tras la disolución de Els 5 Xics y a su regreso del servicio militar, Palmero se integró en la bohemia musical valenciana junto a Pep Laguarda, Tico Balanzà y Julio Bustamante, con quienes compartía la voluntad de construir una música de raíces, abierta al mestizaje y alejada tanto del folk ortodoxo como del rock anglosajón mimético. Esta idea cristalizó en el verano de 1978 con la grabación de “Humitat relativa”, un disco radicalmente adelantado a su tiempo, que cantaba al paisaje más cercano y sensual sobre una amalgama sonora que unía África y València, el Mediterráneo y la psicodelia, el jazz, el funk y el flamenco.

Una retirada progresiva

Pese a su estatus mítico, Palmero nunca se sintió del todo cómodo con "Humitat relativa". Consideraba que el disco se publicó a partir de premezclas inacabadas, tras una decisión unilateral del sello. Por ello mantuvo una relación tensa con las reediciones posteriores, incluida la realizada en 2018 por el sello La Casa Calba, de la que se desvinculó. “Yo quería algo más, depurarlo, revisitarlo. Han tenido miedo y no han arriesgado”, afirmó entonces, lamentando que no se hubiera ido más allá del respeto arqueológico al original.

Tras “Humitat relativa”, Palmero desarrolló junto a Bustamante y Balanzà el proyecto “In Fraganti”, con los que publicó un par de single y ofreció un gran número de conciertos, y ya en solitario, en 1987 publicó el disco “Provisions” y en 2009 “Sense comentaris”. A partir de los años noventa fue retirándose progresivamente de la escena y regresó a Alginet, donde cuidó de su madre y llevó una vida dedicada también a la pintura, el yoga y la reflexión creativa.