Ángeles Císcar evoca la relación del cuerpo con la naturaleza, el espacio y el sonido con una instalación de cañas

El Centre del Carme Cultura Contemporània refuerza su apuesta por las artes vivas con el estreno de 'Oscil·lació 1. Tot allò que és, és un canyar de vincles', una performance multidisciplinar concebida específicamente para el claustro gótico y firmada por la artista visual y performativa Ángeles Císcar. La pieza, que podrá verse el próximo 30 de enero, se inscribe en el marco de 'Inter Relatio', un proyecto de investigación artística a largo plazo que explora las relaciones entre cuerpo, materia, sonido y entorno desde una perspectiva transdisciplinar.

'Oscil·lació 1' se presenta como un dispositivo performativo en el que la escultura, el movimiento y la creación sonora se entrelazan para generar una experiencia sensorial en constante transformación. El punto de partida material de la obra son las estructuras de caña, un elemento profundamente vinculado al territorio y a los paisajes naturales valencianos, que funciona simultáneamente como objeto escultórico, sonoro y organismo flexible.

La activación de estas estructuras corre a cargo de las intérpretes Do Rossi y Paula Esteve, cuyos cuerpos interactúan con las cañas mediante un trabajo de movimiento somático. A través del contacto, la presión y la oscilación, las cañas vibran, producen sonido y modifican la percepción espacial del claustro, estableciendo un diálogo directo entre arquitectura, materia y cuerpo. El sonido, diseñado e interpretado en directo por el artista sonoro Edu Comelles, surge de la amplificación de esas vibraciones mediante micrófonos de contacto, generando una atmósfera envolvente que convierte el espacio en un campo de resonancias.

Ángeles Císcar presenta 'Oscil·lació 1' en el Centre del Carme Cultura Contemporànea. / AC

La propuesta se completa con la dirección escénica de Anna Estellés, el vestuario de Áurea Morán Núñez y la documentación audiovisual de Federico Caraduje, conformando un equipo creativo que ha trabajado colectivamente. Todas las disciplinas han participado desde el inicio del proceso, diluyendo jerarquías y favoreciendo una dramaturgia sensible basada en la escucha, la atención y la adaptación al entorno.

La relación entre el cuerpo, el sonido y el espacio

Desde el punto de vista conceptual, 'Oscil·lació 1' se sitúa en el cruce entre el pensamiento ecofeminista y la biología de sistemas. La escena se plantea como un entramado de relaciones en el que no existe una separación rígida entre lo humano y lo no humano, sino una red de interdependencias donde los cuerpos, los materiales, sonidos y el espacio tienen una relación estrecha y se afectan unos a otros. “La pieza propone pensar el movimiento, el sonido y la materia como agentes interdependientes, capaces de afectar y ser afectados en un mismo plano”, señalan desde el equipo artístico.

Esta concepción relacional atraviesa toda la obra y se traduce en una experiencia que invita al público a repensar su propia posición dentro del ecosistema escénico. Más que espectadores pasivos, quienes asisten a la performance se ven inmersos en un entorno que respira, vibra y se transforma. La performance evoca ideas como la fragilidad de los vínculos, la cooperación y la necesidad de replantear la relación con el planeta desde la escucha y el cuidado.

Con 'Oscil·lació 1', Ángeles Císcar abre un nuevo capítulo en su trayectoria artística y consolida una línea de investigación que cruza artes visuales, prácticas escénicas y pensamiento contemporáneo. Al mismo tiempo, el Centre del Carme reafirma su compromiso con proyectos site-specific y transdisciplinares, en los que el diálogo entre disciplinas amplía los lenguajes artísticos y cuestiona el límite tradicional entre exposición y actuación.