María Negroni y Berta Ferrer debatirán sobre literatura y arte contemporáneo en el IVAM

Una conversación entre la escritora, poeta y traductora argentina María Negroni y la arquitecta y escritora Berta Ferrer, en la que Negroni invitará a reflexionar sobre la relación de la literatura y su propia obra literaria con el arte contemporáneo, será el punto de partida de las actividades programadas por el museo con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Julio González. Será el miércoles, día 28 de enero

Se trata de la primera actividad del ciclo ‘Escrituras cactus’ con el que, desde un punto de vista interdisciplinar, se pretende releer la obra de Julio González y de la historia del arte, a través de la mirada de los escritores María Negroni, Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero, Estela Sanchis, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Manuel Baixauli y Alicia Kopf.

Maria Negroni Ciclo / Alejandro Guyot

El ciclo, comisariado por Jorge Carrión y moderado por Berta Ferrer, se completará con la publicación de un libro que recogerá relatos, cuentos, ensayos e incluso poemas de estos mismos escritores.

María Negroni (Rosario, 1951) es reconocida por una vasta obra que abarca poesía, ensayo y narrativa, entre los que destacan títulos como ‘El corazón del daño’ (2021) y ‘Colección permanente’ (2025). Ha sido galardonada con el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI y el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro por su poemario ‘Utilidad de las estrellas’ (2024), entre otros reconocimientos.

Ciclo ‘Escrituras cactus’

Tras María Negroni, el ciclo continúa el 25 de febrero a cargo de Miguel Ángel Hernánez, historiador del arte y escritor español de ‘Anoxia’ o ensayos como ‘Yo estoy en la imagen’. El 25 de marzo es el turno de Sara Barquinero, autora de ‘Terminal’, ‘Estaré sola y sin fiesta’ y ‘Los Escorpiones’, considerado el mejor libro del año en la categoría de ficción por la Asociación de Librerías de Madrid.

Miguel Ángel Hernandez / E. Martínez Bueso

El museo valenciano acogerá el 20 de mayo, la conversación entre el escritor hispano-argentino Andrés Neuman y Jorge Carrión. Neuman es una de las voces más importantes de su generación y destaca por novelas como ‘El viajero del siglo’ (Premio Alfaguara 2009) y ‘Hablar solos’.

La siguiente tertulia será el 30 de septiembre y correrá a cargo de Agustín Fernández Mallo, cuyos libros más recientes son ‘Trilogía de la guerra’, ‘La forma de la multitud’ (Premio de Ensayo Eugenio Trías) y el libro autobiográfico ‘Madre de corazón atómico’.

Sara Barquinero / Fabian Ramos

El ciclo ‘Escrituras cactus’ del IVAM contará también con la participación el 11 de noviembre de la artista, escritora e investigadora Alicia Kopf, autora de las novelas ‘Hermano de hielo’ y ‘Memòria d’Eco’.

Los escritores valencianos Estela Sanchis, autora de la novela ‘Hasta aquí todo va bien’, y el escritor y pintor Manuel Baixauli, que ha recibido, entre otros, los premios Mallorca de Narrativa, Nacional de la Crítica Catalana y de la Crítica dels Escriptors Valencians, completarán el ciclo literario. Sus charlas tendrán lugar el 29 de abril y 21 de octubre, respectivamente.