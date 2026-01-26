Nacho Cotino, nuevo director de À Punt Ràdio

El director general de CACVSA, Paco Aura, ha nombrado hoy a Nacho Cotino director de À Punt Ràdio tras el concurso público que se ha realizado para cubrir este puesto directivo.

Se trata de un cargo de nueva creación para el que, sin embargo, no contará con requisito alguno de conocimiento de valenciano (algo que sí se exige para los redactores) hasta el punto que este solo será un mérito que sume 0,1 puntos sobre 10, esto es, un 1 %.

Tres meses en "Va de bo"

Nacho Cotino ha sido copresentador del programa vespertino Va de Bo hasta diciembre de 2025. El programa fue cancelado apenas tres meses después de su estreno con bajos índices de audiencia. Con anterioridad fue director de Relaciones Externas en la Ciutat de les Arts i les Ciències (septiembre de 2024 – septiembre de 2025).

"El periodista atesora una amplia experiencia en el mundo de la radio -señala À Punt en un comunicado-. Desde 1988 hasta el año 2000 fue jefe de deportes de la cadena Cope en la Comunitat Valenciana, Illes Balears, Región de Murcia y Castilla-La Mancha. Posteriormente continuó su trayectoria profesional en Onda Cero Radio hasta 2002".

Cotino trabajó en RTVV, en primer lugar en Ràdio Nou como jefe de sección de Deportes (2003–2007), para pasar después a Canal 9 desde octubre de 2007 hasta junio de 2013, donde fue copresentador de Minut a minut y Zona Champions, así como presentador de A dos esport, jefe de área del València CF y jefe de Contenidos de Deportes.

Cabe destacar que ha sido jefe de Deportes en La Ocho Mediterráneo TV (2020–2024) y presentador de esta sección en el informativo del mediodía de esta cadena. Durante este periodo también presentó el magacín informativo Aquí la 8, un programa en directo de dos horas que incluía contenidos de política, cultura, deportes, sucesos, solidaridad y sociedad. De 2013 a 2020, también en La 8 Mediterráneo, dirigió y presentó el espacio deportivo Sillas gol con su productora Tartar Producciones Audiovisuales SL.

Nacho Cotino / À Punt

Refuerzo del proyecto

"Este nombramiento refuerza el proyecto de CACVSA, ya que confirma la importancia de contar con una dirección ejecutiva de radio que forma parte de una estrategia de crecimiento, vertebración y servicio público de À Punt Radiotelevisió Valenciana", explica la corporación audiovisual autonómica.

Entre las funciones que destaca À Punt en su comunicado se encuentran, entre otras, la definición de la línea editorial de la emisora conforme a los valores del servicio público: pluralidad, veracidad, diversidad y proximidad; la supervisión de la planificación, producción y emisión de programas informativos, culturales, educativos y de entretenimiento; la elaboración del plan anual de programación y la coordinación de su ejecución; el establecimiento de los objetivos de audiencia, calidad y relevancia social; la coordinación con la televisión y el área digital; la dirección de equipos de redactores, técnicos, productores y colaboradores; la garantía de la calidad técnica de las emisiones en directo y en diferido; la coordinación con el área técnica, la gestión de estudios, equipos y sistemas de transmisión; el análisis de los datos de audiencia, impacto social y calidad percibida; el cumplimiento del libro de estilo, el código ético y los principios de imparcialidad y rigor informativo, así como la promoción de innovaciones en formatos, lenguajes y plataformas, como la radio digital, el pódcast y las redes sociales.

Este puesto fue eliminado de la última RPT para ser incorporado como contrato de alta de dirección sin que se indique el salario. Pese a ello, la entidad ha activado el proceso de selección que ha contado con dos fases valoradas por un comité conformado por la cúpula de la empresa pública. El comité ha estado presidido Francisco Aura, director general de À Punt y lo han complementado Francesc Picó, director de contenidos y programación; Sonia Galdón, directora de gestión corporativa; María José Guiralt, directora del departamento jurídico y Ana Pérez, directora de Personal de la CACVSA que ha hecho el papel de secretaria.

Méritos y entrevista

Estas dos fases se han dividido primero en una valoración de "méritos y curricular", que valdrá un 40 % del total de la puntuación y que contará con un mínimo de nota, y la "entrevista y defensa del proyecto", una cuestión de un carácter más interpretativo que determinará un 60 % del total. Esta segunda fase, además, se ha dividido en dos al 50 % entre la entrevista, donde se evaluará "la competencia, aptitud, habilidades y capacidades", y el proyecto presentado en el que la propia exposición oral representará el mayor peso de la valoración frente a los indicadores escritos.

Antes de esta parte del proyecto han estado los méritos que aunque sí que tienen algunas concreciones de puntuación hasta el punto de que se podría sumar una décima más de los 4 puntos que se indican de máximo y donde los criterios fijados dejan una parte importante a la libre interpretación de la comisión encargada de evaluar los candidatos. En este sentido, se ha fijado un máximo de 3 puntos para la experiencia profesional "en puestos de dirección o de comunicación"; contar con la "formación complementaria adaptada al perfil" será 0,8 puntos; tener una "formación específica en igualdad de género" valdrá "un máximo" de 0,1 puntos, lo mismo que tener "conocimientos del valenciano" así como "en otros idiomas".

Nivel mínimo valenciano

Esto es, contar con un nivel mínimo de conocimiento del valenciano no solo no es un requisito (como sí que lo es para acceder a los puestos de redacción, donde se reclama un C1), sino que además lo máximo que se podía obtener como mérito en esta materia es de 0,1 puntos sobre los 4 que componen el currículum, un 1 % del total de la selección. Además, no se ha indicado qué baremos ni títulos acreditan este conocimiento, por ejemplo, si ese máximo es el C2 o cuánto se valoraría un B2. Tampoco se aclaraba qué supone tener "experiencia profesional en puestos de dirección o de comunicación", un baremo de años trabajados o cargos ocupados ni cuál es la "formación complementaria adaptada al perfil".