Quique Dacosta abre el restaurante Flores Raras en València

El restaurante Flores Raras abre sus puertas el miércoles, día 28 de enero , en una nueva etapa como evolución natural del concepto gastronómico desarrollado hasta ahora por El Poblet (dos estrellas Michelin), manteniendo intactos los valores, la exigencia y la identidad culinaria que viene definiendo su trayectoria desde 2012.

El cambio de denominación responde a la voluntad de reflejar el momento actual del restaurante, un proyecto consolidado y en constante evolución que mira al futuro desde la solidez de lo construido.

En la calle Correos

Ubicado en el mismo espacio, en la calle de Correos nº 8, el restaurante permanece bajo la propiedad y la dirección de Quique Dacosta, garantizando la continuidad del criterio gastronómico, de los estándares de calidad y excelencia, y de la visión que ha guiado el proyecto desde su apertura.

Carolina Álvarez está al frente de la cocina de Flores raras / Levante-EMV

En esta nueva etapa, Carolina Álvarez asume la jefatura de cocina: “Cocinar en València es para mí una responsabilidad que me genera muchísima ilusión. Llegué a esta ciudad hace casi dos décadas y me enamoré de ella y de su gente”. Tras seis años como jefa de cocina en Quique Dacosta Restaurante en Dénia y varios años más formando parte del equipo de creatividad, Carolina cuenta con el arraigo de la filosofía culinaria de la casa.

Seis años con Dacosta Carolina Álvarez (México, 1988), ha sido una de las jefas de cocina de Quique Dacosta Restaurante durante seis años, formando parte del equipo de creatividad del único restaurante galardonado con tres estrellas Michelin de la Comunidad Valenciana. Con su trabajo ha contribuido a posicionar el restaurante entre los mejores del mundo. Ha sido reconocida como Mejor Jefa de Cocina del Año por la Real Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Lleva más de 15 años trabajando en el grupo Quique Dacosta y con su talento, dedicación, esfuerzo y capacidad ejecutiva, logró posicionarse como una pieza angular de uno de los proyectos gastronómicos más influyentes y consolidados del mundo.

Su incorporación responde a un proceso, alineado con el camino recorrido y asegura continuidad en la forma de entender la cocina, el producto y la experiencia del cliente. Le acompaña una sala sólida y sensible, con un equipo orquestado por Delia Claure y una cuidada bodega bajo la dirección de Hernán Menno. Juntos consolidan este restaurante como uno de los espacios más interesantes y relevantes de la alta cocina en València.

Fartón y horchata, todo un viaje entre México y Valencia / Levante-EMV

De este modo, Flores Raras reafirma su compromiso con una cocina de identidad, precisa y contemporánea. Para Quique Dacosta esta etapa supone “una afirmación del proyecto, que evoluciona desde la experiencia y la madurez. Flores Raras continúa desarrollando una cocina que define nuestro ADN, centrada en el conocimiento del producto, del entorno y de la técnica, entendida como herramienta al servicio del sabor y la emoción”, ha asegurado el chef.