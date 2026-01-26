'Les Rondalles valencianes' saltan a la pantalla de la mano de la IA

Sin el decisivo trabajo de Enric Valor, plasmado en sus 'Rondalles', más de una treintena de narraciones populares y orales de la Comunitat Valenciana hubieran ido cayendo progresivamente en el olvido. Y, con esa desaparición, también se habría ido evaporando una importante parte de ese patrimonio cultural que, inmaterial, se ha trasladado desde tiempos ascentrales de padres a hijos. Con esa misma vocación -pero adaptándola a una época ligada a las pantallas y los entornos digitales- la productora valenciana A&D Real Time está llevando a cabo una iniciativa: recuperar y adaptar esas historias identitarias de distintos enclaves del territorio valenciano al siglo XXI a través de la creación de cortometrajes animados con herramientas de inteligencia artificial dirigidas, eso sí, por un equipo humano "para trasladarla con el respeto que tiene que tener".

Primeras producciones

Es lo que explica a este diario Pedro Monteros Valdivieso, coordinador creativo y audiovisual de esta idea nacida dentro del proyecto europeo O-City impulsado desde el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), quién destaca que la meta de todo es continuar "ese espíritu de Enric Valor de salvaguardar el patrimonio y transmitirlo". Sin embargo, no a través de un libro, sino de un producto audiovisual porque "el consumo de las nuevas generaciones está ahí". Con esa intención, en 2023 se gestó su primera pieza, centrada en la leyenda de Xeraco 'La Serp de la Venta'.

'La serp de la venta' de Xeraco, en la plataforma O-City. / Levante-EMV

Tras ella -y con financiación de la Diputación de Valencia-, llegaron otras 'adaptaciones' como 'La llegenda de Manúrria' (Sagunt) -que, como la primera, tuvo música de Luca Bordonaro, aunque el resto de elementos "se hicieron con herramientas de IA para que tuvieran un buen acabado artístico", resalta Monteros- y 'L' Àngel d'Ayora', esta última una producción "que decidimos compartirla vía whatsapp y vimos que comenzó a tener un impacto brutal". Al respecto, el coordinador destaca cómo esta fórmula de cortometrajes -expandidos a través de unas redes sociales que son claves para transmitir "estas historias que no son 'mainstream'"- permite "que la gente pueda adoptar el relato y lo compartan desde niños hasta personas mayores".

Sin embargo, fue con la 'Mare de Déu de la Font' de Villalonga y con la 'Delicada de Gandia', sus dos últimas producciones, cuando este proyecto dio un paso más y se convirtió en una 'spin-off' -una empresa nueva que se deriva de un ente o matriz previo- universitaria. "Fuimos directos a los ayuntamientos y consolidamos un modelo de negocio", reconoce Monteros sobre un trabajo en el que se combina la investigación histórica y etnográfica de la mano de profesionales locales y la escritura de guiones con la integración de forma crítica de herramientas de inteligencia artificial en labores como la ilustración o la animación.

'La Mare de Déu de la Font' de Villalonga. / Levante-EMV

Disponibles para pequeños municipios

"Con ello se crean productos financiables [el minuto de metraje puede costar alrededor de un millar de euros] que permiten que municipios pequeños y medianos, que tienen recursos limitados, puedan tener estos cortometrajes, fortalecer sus identidades y transmitirlos a los más pequeños", enfatiza el dirigente sobre una de las grandes posibilidades de esta iniciativa. Otra, insiste, es que la IA "te permite replicar y respetar estilos concretos" dentro de estas 'rondalles' audiovisuales contemporáneas. Producciones que, además, pueden llegar a trascender las fronteras de la Comunitat.

No en vano, aunque el relato está hecho en el idioma local -llegando con ello fácilmente a la población autóctona y permitiendo una circulación orgánica a través de esas redes sociales-, la plataforma O-City permite su internacionalización, ya que cada uno de estos cortometrajes se transmite con subtítulos en inglés. O lo que es lo mismo, que una persona que se encuentre fuera de la autonomía o, incluso, de España y tenga interés en conocer sobre el terreno la leyenda puede acabar visitando la localidad. "Claramente puede tener un impulso a nivel turístico, puede tener esa conexión", argumenta el coordinador creativo y audiovisual.

Parte del metraje de 'La Delicada de Gandia'. / Levante-EMV

Llegar a otros pueblos valencianos y de fuera

Y el proyecto no se detiene. Tanto dentro como fuera de la 'terreta'. "Nuestro objetivo es acercarnos a otras poblaciones de Valencia, de la Comunitat, de España y de Latinoamérica", confirma Monteros sobre la posibilidad de llevar a cabo nuevas producciones en torno a leyendas y relatos de localidades pequeñas. De momento, en este proceso de expansión ya han 'cruzado el charco', llegando a la región de Loja (Ecuador). Allí "hicimos cinco cortometrajes animados de patrimonio inmaterial en torno a elementos como la gastronomía o relatos sagrados" que acumulan más de un millón de visualizaciones y que podrían ser la punta de lanza para llegar a otras ubicaciones de Ecuador, Chile o Colombia.