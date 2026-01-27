Llorca y Catalá se reúnen con la Hispanic Society en Madrid para ultimar la llegada de los Sorolla

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa María José Catalá, se reunen este miércoles en Madrid con el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz, para ultimar el acuerdo para exhibir las pinturas de Joaquín Sorolla de la instución norteamericana en el Museu de la Ciutat de València. Según han señalado fuentes cercanas a la operación, el encuentro tendrá lugar en el Ateneo científico literario y artístico de la capital madrileña y no en València por motivos de agenda, aunque se espera otro encuentro en la ciudad en la que se mostrarán las obras en febrero o marzo. La reunión también contará con la presencia de Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del artista, que está apoyando la operación desde el principio.

Tal como publicó este periódico la pasada semana, la Hispanic Society of America (HSA) había dado su visto bueno a que las pinturas de Joaquín Sorolla propiedad de la institución neoyorquina se expongan de forma provisional en el Museo de la Ciudad de València mientras no se desbloquee el conflicto judicial que mantiene paralizada la reforma del Palacio de las Comunicaciones. Por ello, y tal como adelantó Levante-EMV, estaba previsto que esta semana Guillaume Kientz viajara desde Nueva York para reunirse con los responsables de la Generalitat y el consistorio para ultimar el acuerdo.

Los primeros cuadros

Cuando los primeros cuadros lleguen a València -serán, presumiblemente, “Sol de tarde” y los bocetos de “Visión de España”- la Generalitat empezará a pagarle a su propietario (la HSA) el canon de 1,15 millones anuales que el ejecutivo del expresident Carlos Mazón acordó con la entidad norteamericana. Según confirman fuentes cercanas a esta institución, será la empresa Light and Art Exhibition, operador autorizado en el acuerdo firmado el pasado verano, la que se encargue de la museografía y de definir cómo se exhibirán las pinturas.

No obstante, dichas fuentes no han precisado si el operador asumirá también la gestión de las entradas -el Museo de la Ciudad es actualmente de acceso gratuito- ni si el espacio contará con tienda y cafetería, servicios contemplados en el proyecto definitivo del Palacio de las Comunicaciones pero que, todo apunta, quedarán descartados en esta solución provisional.

En paralelo, la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia que dirige José Díez, y el Ayuntamiento de València ultiman los detalles del contrato de préstamo con la HSA.

El recurso de los arquitectos

La llegada a València de las obras de Sorolla sigue marcada por retrasos y cambios de rumbo. Tanto la Generalitat como el consistorio y la propia institución neoyorquina asumen ya que el Palacio de las Comunicaciones, antigua sede de Correos, no podrá convertirse a principios de 2027 en la sede europea de la HSA ni en el espacio definitivo que albergue las más de 220 obras incluidas en el acuerdo alcanzado el pasado verano.

El principal escollo es el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (CACV) contra la licitación del concurso para redactar el proyecto de transformación del edificio. La impugnación ha provocado la suspensión cautelar del procedimiento por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dejando en el aire un proyecto cultural que supone -entre la cesión de las pinturas y la adecuación del Palacio de las Comunicaciones- un coste superior a los 30 millones de euros para la Generalitat, al que habría que sumar la contratación de los seguros. La paralización hace prácticamente inviable que el museo esté operativo antes de las próximas elecciones autonómicas y retrasa su apertura, como mínimo, hasta mediados de 2027.

Pese a este escenario, las administraciones implicadas han trabajado para que el proyecto siguiese adelante. Tras la primera reunión institucional celebrada a principios de este mes entre el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, ambos reafirmaron su compromiso para que las obras lleguen a la ciudad “cuanto antes”, incluso antes de que el Palacio de las Comunicaciones esté listo.

El museo de la ciudad

El Museo de la Ciudad, ubicado en el antiguo palacio del Marqués de Campo, se confirma así como la sede provisional a la espera de resolver este martes los últimos flecos del acuerdo. Aunque no hubo un ofrecimiento formal inicial, Catalá lo señaló públicamente como la principal alternativa mientras se resuelve el conflicto judicial. Se trata de una opción que no genera rechazo en la Hispanic Society y que encaja dentro de las posibilidades previstas en el acuerdo marco firmado en julio de 2025, que contempla expresamente la exhibición temporal de las obras en otros espacios.

En esta sede provisional no se mostraría inicialmente el conjunto completo de las más de 220 obras, sino una selección que se iría ampliando de forma progresiva conforme lleguen los envíos desde Nueva York. Si el contrato definitivo se cierra a finales de este mes, las primeras piezas podrían aterrizar en València ya en febrero aunque no se exhibirán antes de la primavera. Entre las obras que se barajan para inaugurar la exposición figuran la emblemática “Sol de tarde” y los bocetos de “Visión de España”, el gran encargo mural que Sorolla realizó para la sede neoyorquina y que será la única obra que permanecerá allí durante la vigencia del acuerdo.

Tanto Pérez Llorca como Catalá subrayaron el valor simbólico de que Sorolla “regrese a su ciudad natal” y defendieron la necesidad de agilizar los plazos administrativos para que la ciudadanía pueda disfrutar de su obra lo antes posible. València, insistieron, no renuncia a convertir el proyecto en uno de los grandes ejes de su estrategia cultural a medio y largo plazo.