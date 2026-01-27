Luis Valls explica su salida de El Poblet: "La relación con Quique Dacosta se ha desgastado"

Luis Valls, uno de los cocineros valencianos más reconocidos y con mayor proyección del panorama nacional, inicia una nueva etapa profesional tras su salida como jefe de cocina de El Poblet, el restaurante de Quique Dacosta en València distinguido con dos estrellas Michelin. El chef valenciano se incorpora como nuevo asesor gastronómico de Palau Alameda, donde liderará su propuesta culinaria y marcará el rumbo gastronómico del espacio en esta nueva fase.

“Yo ya llevaba colaborando bastante tiempo con el Palau Alameda. No es que haya cambiado una cosa por la otra, sino que ahora voy a tener más tiempo, ya que me he marchado de El Poblet, y voy a poder focalizarme más en el Àtic del Palau Alameda y seguir creciendo y cogiendo otros proyectos”, ha explicado Valls a Levante-EMV desde Madrid Fusión, donde la noticia de su ruptura con Dacosta “ha sido bastante sorpresa”, según ha reconocido el propio cocinero.

La decisión de Valls coincide con un momento clave para ambos proyectos. Por un lado, Palau Alameda da un giro estratégico para consolidarse como un referente gastronómico de primer nivel en València, más allá de su papel como espacio de ocio y cultura. Por otro, El Poblet inicia una nueva etapa bajo el nombre de Flores Raras, manteniendo su identidad culinaria dentro del universo Quique Dacosta pero ahora con Carolina Álvarez como jefa de cocina.

"El Poblet ha sido mío"

Luis Valls pone fin así a una etapa de enorme peso en su trayectoria, al frente de El Poblet, restaurante que ha llevado a lo más alto de la gastronomía valenciana. "El Poblet era de quien lo habitaba. Y El Poblet ha sido mío, o por lo menos, así lo he sentido yo", escribía ayer el cocinero en sus redes sociales. Su salida, asegura hoy a Levante-EMV, responde a una evolución natural. “Las necesidades de cada uno cambian según las circunstancias de la vida y, de alguna manera, El Poblet no cubría mis necesidades. Entonces era necesario hacer un cambio”, afirma.

También reconoce que su relación profesional con Quique Dacosta había evolucionado con el paso del tiempo. “El tiempo desgasta las relaciones, porque esto es como una relación personal. A veces el tiempo desgasta y en este caso ha sido así. Hemos decidido, cada uno, hacer nuestro camino, y está bien tanto para mí como para él”.

Valls insiste en que la separación se ha producido en términos cordiales: “Ha sido una ruptura bien hecha. No ha sido una salida de enfado ni mucho menos. Simplemente había esa necesidad de emprender caminos separados”. De hecho, esta mañana aseguraba que no se ha encontrado aún con Dacosta en Madrid Fusión, pero cuando lo haga "será un placer saludarle, como siempre".

El chef se marcha “contento y tranquilo”, convencido del trabajo realizado: “Siempre he dado la mejor versión cada año y ahí están los reconocimientos. Nunca se ha perdido una estrella y siempre se ha hecho la mejor versión de El Poblet”.

Puerta abierta

Formado en casas emblemáticas como Torrijos o Ca Sento, con experiencia internacional en Londres y una trayectoria profundamente ligada al territorio valenciano, Valls inicia ahora una etapa centrada en el asesoramiento y el crecimiento de nuevos proyectos. “Ahora mismo me quiero centrar en asesorar”, afirma, sin cerrar la puerta a montar en el futuro un restaurante propio. “¿Por qué no? Eso el tiempo lo dirá”.

En Palau Alameda, Luis Valls asume un papel activo y presencial. “Cuando asesoro, estoy en la cocina. Yo no soy de mandar un folleto y decir lo que tienen que hacer. Yo tutelo, voy, enseño y estoy con el equipo”, subraya. Su trabajo abarcará desde la formación de los equipos hasta la estandarización de recetarios y procesos, así como la dirección culinaria de los distintos espacios del complejo, incluido el restaurante Àtic.

Desde la dirección del grupo destacan la dimensión estratégica del fichaje. “Queríamos dar un salto, y solo alguien como Luis Valls podía hacerlo posible. Su cocina no es solo talento, es verdad, profundidad, territorio y emoción. València necesitaba esta nueva versión del chef, y hoy podemos decir que la encontrará en Palau Alameda”, señalaban el lunes en un comunicado.

La propuesta gastronómica se articulará en torno a los ejes que han definido la carrera de Valls: producto local, temporalidad estricta y técnica depurada. Una cocina de sabor, memoria y territorio, pensada no para la competición Michelin, sino para el disfrute. “Es un restaurante de ocio, para que la gente se lo pase bien y disfrute con la gastronomía. Es un concepto no Michelin”, aclara el chef.

Equipo de Flores Raras compuesto por Delia Claure, Carolina Álvarez, Quique Dacosta y Hernan Menno / Levante-EMV

Flores Raras, continuidad en El Poblet

Mientras tanto, el antiguo El Poblet reabre el próximo miércoles 28 de enero bajo el nombre de Flores Raras, como evolución natural de un proyecto iniciado en 2012. El restaurante mantiene su ubicación en la calle Correos nº 8 y continúa bajo la propiedad y dirección de Quique Dacosta, garantizando la continuidad del criterio gastronómico y los estándares de excelencia. En principio, según ha podido saber este periódico, también conserva las dos estrellas Michelin de El Poblet a la espera de la nueva revisión que realice la guía gastronómica.

En esta nueva etapa, Carolina Álvarez asume la jefatura de cocina. Con más de quince años vinculada al grupo Quique Dacosta y seis como jefa de cocina en Quique Dacosta Restaurante (tres estrellas Michelin), Álvarez representa la continuidad del ADN culinario del proyecto. “Cocinar en València es para mí una responsabilidad que me genera muchísima ilusión”, señala.

Reconocida como Mejor Jefa de Cocina del Año por la Real Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Carolina Álvarez lidera un equipo consolidado que incluye una sala dirigida por Delia Claure y una bodega bajo la responsabilidad de Hernán Menno.

Para Quique Dacosta, Flores Raras supone “una afirmación del proyecto, que evoluciona desde la experiencia y la madurez”, manteniendo una cocina centrada en el producto, el entorno y la técnica al servicio del sabor y la emoción.