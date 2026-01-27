El Visor Fest de València confirma a Ocean Colour Scene en su 30 aniversario de 'Moseley Shoals'

Visor Fest sigue ampliando un cartel de culto para los amantes del rock alternativo y el indie clásico. Tras el primer anuncio encabezado por Ride, el festival que se celebrará en septiembre en València confirma tres nuevas incorporaciones de gran peso: New Model Army, The Wannadies y, como gran protagonista, Ocean Colour Scene, uno de los nombres más reclamados por el público del festival.

El Visor Fest tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en la Marina Nord. Los primeros abonos se pusieron a la venta con un precio especial de 49 euros, una oportunidad fugaz antes del siguiente tramo, que ascendió a 59 euros.

30 aniversario

La presencia de Ocean Colour Scene será especialmente significativa, ya que la banda de Birmingham llegará al Visor Fest en pleno 30º aniversario de su álbum clave, Moseley Shoals (1996), uno de los discos fundamentales del britpop. Publicado en el momento álgido del movimiento, el álbum alcanzó el número 2 en las listas británicas, fue certificado triple platino y permaneció nada menos que 92 semanas en listas, gracias a himnos generacionales como "The Riverboat Song", "The Day We Caught The Train", "You’ve Got It Bad" o "The Circle".

Considerados una de las mejores bandas británicas en directo, Ocean Colour Scene celebran este aniversario con una gira especial en 2026 en la que repasan Moseley Shoals junto a un repertorio que recorre toda su carrera, incluyendo clásicos como "Hundred Mile High City", "Travellers Tune", "Better Day" o "Profit In Peace". Un contexto perfecto para una actuación muy esperada en València, que promete convertirse en uno de los momentos más emocionantes del festival.

Junto a ellos, el Visor Fest suma a New Model Army, veteranos del post-punk y el rock político británico, con más de cuatro décadas de trayectoria y una reputación intachable sobre los escenarios, y a The Wannadies, responsables de algunas de las canciones más emblemáticas del indie-pop de los 90, como el eterno "You and Me Song".