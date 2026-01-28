Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
Rico trabajó en la radiotelevisión valenciana durante doce años antes de dedicarse a la docencia
La periodista, profesora y cineasta Laia Rico i Icardo ha fallecido este miércoles por la tarde a los 46 años tras una dura lucha contra el cáncer. Así lo ha anunciado su familia en un comunicado, en el que destacan su fortaleza durante su enfermedad, y aseguran que ha sido "el mejor ejemplo de amor y bondad en su dura e injusta batalla contra el cáncer".
Licenciada en Comunicación Audiovisual, Laia ejercía de profesora de Lengua y literatura valenciana en un instituto de Valencia desde el año 2019. Antes trabajó como periodista redactora de informativos en el departamento de cultura de Canal 9 y fue guionista del programa infantil Babalà. También trabajó en la radio valenciana como redactora, montadora y reportera. Estuvo en la extinta radiotelevisión valenciana doce años, entre 2002 y 2014.
En 2024 dirigió el filme 'Jarque. L’home objectiu', que presentó en Docs València el pasado año 2025.
El velatorio tendrá lugar este jueves 29 de enero a las 12:00 horas en València.
- La Aemet anuncia un diluvio y activa la alerta roja en España: los avisos aislan la provincia de Valencia por la borrasca Joseph
- Los proveedores de VW encuentran las 400 habitaciones de hotel para los ingenieros asiáticos
- El niño de 13 años de Sueca fue asesinado en el cuarto de baño de la casa
- El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- El Ayuntamiento de Moncada se disculpa tras el fiasco del 'arròs de fesols i naps' de Sant Antoni
- Valencia deberá esperar: los trenes de Cercanías se destinan primero a Madrid y Barcelona
- Prisión para el asesino del niño de 13 años de Sueca tras confesar el crimen ante el juez