El Festival 10 Sentidos celebra 15 años de arte y transformación social en València

València acogerá del 9 al 19 de mayo la decimoquinta edición del Festival 10 Sentidos, una cita ya imprescindible en el panorama cultural local y estatal que, desde su creación en 2011, ha convertido el arte en una herramienta de reflexión, transformación social y pensamiento crítico.

A lo largo de estos 15 años, el festival ha evolucionado desde un enfoque inicial centrado en la inclusión de personas con discapacidad hacia un modelo transdisciplinar de artes vivas, en el que confluyen danza, teatro, performance, música y artes visuales. Esta apuesta ha permitido romper fronteras estéticas y conceptuales, fomentando encuentros entre disciplinas y proponiendo nuevas formas de relación entre intérpretes y público a través de la experimentación escénica.

Curaduría social

El Festival 10 Sentidos ha sido pionero en la incorporación de una curaduría con perspectiva social, articulando cada edición en torno a un lema que actúa como marco conceptual. Desde títulos como Bestias, Invisibles o Fronteras, hasta la actual trilogía Naturaleza Viva, que este año presenta su Vol. 02, el cuerpo se convierte en el principal vehículo de significado. La inclusión, señalan desde la organización, no se plantea como un elemento accesorio, sino como una necesidad ética que amplía el lenguaje artístico y cuestiona los modelos normativos de representación.

La directora artística del festival, Meritxell Barberá, subraya la importancia de este aniversario: “Llegar a estos 15 años supone la validación de un proyecto que siempre creímos necesario: un festival que sacuda, que cuestione y que, sobre todo, conecte. La experimentación artística no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para explorar la condición humana”.

En la misma línea, Inma García, codirectora del certamen, destaca el impacto territorial y profesional del festival: “10 Sentidos nació con el anhelo de situar a València en la vanguardia de las artes vivas. Hoy es un punto de encuentro para artistas de todo el mundo y un espacio donde la inclusión se ha convertido en un lenguaje común de la creación contemporánea”.

Ambas responsables coinciden en que esta edición conmemorativa es también un homenaje a la resiliencia del sector cultural y al papel del arte como espacio de encuentro frente a contextos sociales marcados por la incertidumbre y el aislamiento.

Una trayectoria marcada por la innovación

Desde su creación, el festival ha programado más de 360 propuestas —100 valencianas, 120 nacionales y 140 internacionales— y ha llevado las artes vivas a museos, teatros y espacios públicos de la ciudad, diluyendo las fronteras entre el escenario y la calle. Por sus ediciones han pasado figuras de referencia internacional como Jerôme Bel, Anne Teresa De Keersmaeker, Yoann Bourgeois, Peeping Tom, Dimitris Papaioannou o Alessandro Sciarroni, entre otros.

En su 15ª edición, el Festival 10 Sentidos se reafirma como un nodo de pensamiento crítico, abordando desde la escena cuestiones como la inclusión, la desigualdad, la ecología o el impacto de la tecnología. Además, mantiene su Certamen Coreográfico como una de las principales plataformas de impulso para creadores emergentes y refuerza su labor de mediación con colectivos ciudadanos y el ámbito educativo.

Con esta edición aniversario, 10 Sentidos vuelve a reivindicar que el arte solo cobra pleno sentido cuando es compartido, inclusivo y capaz de generar transformación social.