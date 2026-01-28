La Hispanic Society, el Ayuntamiento de València y la Generalitat acuerdan la llegada de los primeros Sorolla antes del verano

La Hispanic Society of America, el Ayuntamiento de València y la Generalitat han firmado este miércoles en Madrid el acuerdo que permitirá la exhibición temporal de una selección de obras de Joaquín Sorolla en el Museo de la Ciudad, mientras se culmina el proyecto definitivo de la sede europea de la institución norteamericana en el Palacio de las Comunicaciones. El objetivo de las administraciones y de la entidad propietaria de las obras es que las primeras pinturas puedan llegar ya antes de verano.

La llegada de las 220 pinturas, dibujos y bocetos se divide en tres lotes -"Sorolla español", "Sorolla americano" y "Sorolla ilustre"- y su exhibición también será progresiva. En todo caso, tal como han confirmado las fuentes implicadas, la exposición no se inaugurará antes del verano.

El acuerdo se ha cerrado tras una reunión celebrada en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, en la que han participado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá; el director de la Hispanic Society, Guillaume Kientz; y Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del artista y depositaria del legado familiar. El encuentro da continuidad al visto bueno otorgado por la institución neoyorquina para que las obras se muestren de forma provisional en València mientras permanece bloqueada la reforma del antiguo edificio de Correos por un conflicto judicial.

La "ansiedad" de Pérez Llorca

La alcaldesa ha calificado la firma como “un día muy especial y muy esperado” y ha subrayado el valor simbólico del acuerdo. “Sorolla vuelve por fin a su casa, a la ciudad de su bisabuelo, del maestro de la luz, del hijo predilecto de València, y hoy está un poquito más cerca de hacerlo realidad”, ha señalado, destacando también la generosidad y el compromiso de la Hispanic y de la familia del artista. Catalá ha insistido en que el proyecto “va mucho más allá de una mera exposición”, ya que abre la puerta a iniciativas de investigación, análisis y difusión cultural.

El president de la Generalitat, por su parte, ha puesto el acento en la ilusión que genera la llegada de las obras entre la ciudadanía valenciana. “Represento mejor que nadie la ansiedad y las ganas de cualquier valenciano por ver esta magnífica obra en la tierra de Sorolla”, ha afirmado, destacando que la Comunitat Valenciana “está preparada para acoger proyectos culturales de este nivel” y que la presencia de la obra del pintor “refuerza el lugar que merece València en el mapa cultural”.

Pérez Llorca ha defendido además la agilidad administrativa demostrada por las instituciones implicadas para superar los obstáculos existentes y permitir que las obras lleguen antes del verano. “Cuando se pone empeño e ilusión, no hay adversidad ni burocracia que pueda frenar un proyecto como este”, ha afirmado, avanzando que los trabajos continuarán en paralelo para adecuar el futuro museo del Palacio de las Comunicaciones.

Guillaume Kientz y Blanca Pons-Sorolla conversan con Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá. / L-EMV

A la espera de la resolución judicial

Según lo previsto, cuando lleguen las primeras piezas —entre ellas, “Sol de tarde” y los bocetos de “Visión de España”— la Generalitat empezará a abonar a la Hispanic Society el canon anual de 1,15 millones de euros pactado en el acuerdo firmado el pasado verano. La empresa Light and Art Exhibition será la encargada de la museografía y de definir el diseño expositivo de esta fase provisional.

El Museo de la Ciudad, ubicado en el antiguo palacio del Marqués de Campo, se confirma así como sede temporal para una selección de la colección, que se irá ampliando progresivamente conforme lleguen nuevos envíos desde Nueva York. No se exhibirá inicialmente el conjunto completo de las más de 220 obras incluidas en el acuerdo marco, a la espera de que se desbloquee la reforma del Palacio de las Comunicaciones, paralizada por el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.

Noticias relacionadas

Pese a los retrasos y cambios de calendario, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han reiterado su compromiso para que Sorolla esté presente en València “cuanto antes”. “Hoy gana la cultura”, ha concluido la alcaldesa, destacando que el regreso del pintor actúa como un puente cultural entre València, Madrid y Nueva York y consolida uno de los proyectos culturales más emblemáticos de la ciudad a medio y largo plazo.