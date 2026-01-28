Un llibre reviu la història d'una família jueva fugida del nazisme i morta a València
El periodista Vicent Garcia Devís reviu en el llibre 'Akiva. Fugint dels llops' la història d'una família jueva alemanya fugida del nazisme i morta a València en tràgiques circumstàncies
Akiva Bacharach i Franzisca Kleinhaus varen fugir de la seua pàtria, Alemanya, en novembre de 1935. Des de larribada del nazisme al poder, per als jueus com ells lúnica esperança era l'exili. Amb el seu fill, Wolfgang Jakob, i la seua filla, Stefanie Johanna, deixaven arrere el seu món: la casa i tot el llegat familiar, les amistats, el patrimoni.
Després de pagar els abusius impostos decretats contra els jueus, la família va poder travessar les fronteres i instal·lar-se a València, on els esperava Hugo, germà dAkiva. Sols uns mesos més tard, quan el colp destat franquista contra la Segona República salbirava en l'horitzó, en la seua nova casa de València, Akiva, Franzisca, Wolfgang i Stefanie varen patir un esgarrifós final.
La reconstrucció
Ara, el periodista Vicent Garcia Devís reconstrueix en un llibre la història d’aquesta família jueva alemanya fugida del nazisme i morta a València en tràgiques circumstàncies. "Akiva. Fugint dels llops" és el títol de l’obra, editada per Austrohongaresa de Vapors en la col·lecció Memòria.
El llibre és la reconstrucció de la malaurada trajectòria de la família i, alhora, una revisió de l’antisemitisme europeu des de l’Edat Mitjana, que amb l’arribada del nazisme al poder a l’Alemanya va escriure una de les pàgines més aberrants de la història de la Humanitat.
"Akiva. Fugint dels llops" compta amb un pròleg de Martí Domínguez i un epíleg d’Alfons Cervera.
L'autor
Vicent Garcia Devís (Foios, l’Horta) és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, ha treballat com a periodista en RTVE, RTVV -Canal 9 (on va exercir durant sis anys de corresponsal a Brussel·les) i en À Punt Mèdia. Abans havia treballat en RCE València i RNE a Alacant. Ha cobert conflictes internacionals a l’antiga Iugoslàvia, la primera Guerra del Golf, Somàlia, El Sàhara Occidental i el Mato Grosso brasiler, on va entrevistar Pere Casaldàliga, el defensor dels drets dels indis de l’Amazònia.
Anteriorment va publicar "El Sàhara. La terra promesa" (editat per l’Alfons el Magnànim) i amb Pau Pérez Duato "El Triangle de les màquines" (Editorial Afers). Ha escrit en les revistes Mètode, El Temps, Saó, Lletraferit, Nosaltres La Veu i La Veu dels Llibres.
Austrohongaresa de Vapors és una editorial familiar, radicada a Almàssera, que va iniciar la seua activitat en 2016. Ha publicat les traduccions dels llibres d’Oriana Fallaci Res i així sia i Un home; de Tramvia a la Malva-rosa, de Manuel Vicent; les traduccions de sis novel·les de Vicent Blasco Ibáñez; la biografia d’Amado Granell; i llibres de periodisme d’investigació i memòria històrica.
