La Maria encenta en febrer "Les Arts és Músiques Valencianes"
La cuarta edició del cicle portarà també a Pau Alabajos, Anna Millo i Pep Mirambell, Jonatan Penalba i Urbàlia Rurana
La quarta edició del cicle ‘Les Arts és Músiques Valencianes’ tornarà a portar artistes autòctons de diferents gèneres a les taules del coliseu operístic de la ciutat de València. La programació s’encetarà el divendres 27 de febrer amb La Maria. Així mateix, hi actuaran Pau Alabajos (divendres 6 de març); Anna Millo i Pep Mirambell (dissabte 7 de març); Jonatan Penalba (divendres 13 de març); i Urbàlia Rurana (dissabte 14 de març).
El Palau de les Arts va encetar este cicle de concerts l’any 2023 amb l’objectiu de mostrar la riquesa i la varietat musical del nostre territori. D’esta manera, el festival ha acollit diversos estils i expressions del panorama musical valencià: des de la música d’arrel, passant pel pop, el rock i la cançó d’autor, fins a les últimes tendències dels ritmes urbans i l’electrònica.
Així, el públic ha pogut gaudir amb les propostes d’artistes com Pep Gimeno ‘Botifarra’; Marala; Neus Ferri; Mireia Vives i Borja Penalba; Esther; Santero y los Muchachos; Noelia Llorens ‘Titana’; Àlex Blat; Margarita Quebrada; Xenia; Sandra Monfort; La Habitación Roja; Andreu Valor; La Plata; Novembre Elèctric; i Doña Manteca.
La programació de la quarta edició
La cantant La Maria serà l’encarregada d’obrir la quarta edició del cicle ‘Les Arts és Músiques Valencianes’ el divendres 27 de febrer a l’Auditori. L’artista d’Oliva seguix presentant el seu llançament més recent, Robina, editat en febrer de 2025 pel segell Propaganda pel Fet! El disc és un exercici de refugi i renaixença dividit en tres actes: la ruptura, el buit, i l’enamorament (d’una mateixa). A través de la fusió de música tradicional i ritmes electrònics, La Maria reflexiona al voltant de l’amor i extrau lliçons que es poden aplicar a qualsevol altre procés vital.
Una setmana més tard, el divendres 6 de març, Pau Alabajos actuarà al Teatre Martín i Soler. Serà una de les últimes oportunitats de veure l’espectacle Versos a la vietnamita en el qual el cantautor transporta el públic al període històric, social i polític de la dictadura franquista i la transició democràtica. Alabajos s’ha inspirat en poemes d’escriptors com Marc Granell, Maria Mercè Marçal, Joan Margarit o Vicent Andrés Estellés per fer un retrat d’aquella època. En esta ocasió, el cantant i guitarrista estarà acompanyat per un quartet de violoncel, violí, piano i bateria.
Pop socialista i cos humà
L’endemà, el dissabte 7 de març, el Teatre Martín i Soler tornarà a obrir les portes per als directes d’Anna Millo i Pep Mirambell. La cantant de Benicàssim ha encapçalat formacions com La Kinky Band i The Dance Crashers i forma part del grup Blackbird Trio, que col·labora habitualment amb Kawak. A Les Arts, Anna Millo posarà de llarg l’àlbum Radiografía, editat per Gazpatxo FestCultura en setembre de 2024. Es tracta d’un treball de huit cançons lligades al cos humà. Amb influències del hip-hop, el pop, el neo-soul i el r&b, la vocalista i teclista s’endinsa en un viatge alliberador d’introspecció i projecció.
Per la seua part, Pep Mirambell presentarà el projecte Pop Socialista Obrero Español. És un disc que aborda qüestions socials com el problema de l’habitatge, la precarietat laboral o la lluita de classes. I ho fa d’una manera lleugera i envoltada en una sonoritat fresca i contemporània. El disc va ser produït per Carles Chiner (Gener, Meravella, AnimalPersona) i composat per René Macone i el mateix Pep Mirambell, antics integrants del grup Els Jóvens. En directe, el cantant alacantí combina recursos del pop actual -com pistes seqüenciades i projeccions interactives- amb una posada en escena orgànica i íntima.
Música d'arrel
La quarta edició del cicle ‘Les Arts és Músiques Valencianes’ es tancarà amb música d’arrel tradicional. En primer lloc, el divendres 13 de marc serà el torn de Jonatan Penalba. El cantador de l’Alcúdia aprofitarà la seua presència en el Teatre Martín i Soler per a interpretar per primera vegada les cançons del seu tercer disc: Tarquim. En el seu repertori sonen ritmes populars de seguidilles, jotes, havaneres, cants de batre, fandangos, així com tonades de bressol i vetlatori. Tanmateix, les novetats apareixen en l’apartat de les lletres, escrites expressament per a l’ocasió, i en la sonoritat, amb lleugers tocs d’electrònica.
Finalment, Urbàlia Rurana festejarà més de tres dècades d’història amb l’espectacle 35 anys i avant. Després de fer ballar milers de persones d’ací i d’allà amb melodies valencianes i mediterrànies, el grup ha incorporat dos nous músics per a potenciar el seu repertori. Així, ara compten amb Salva Pellisser en la percussió i Meritxell Lausuch com a intèrpret de dolçaina, clarinet i veu. D’esta manera, Urbàlia Rurana ha recuperat la tímbrica de les dolçaines a dos veus i ha enriquit les adaptacions de cobles populars i les musicacions de poetes valencians.
