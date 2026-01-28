PSPV y Compromís fuerzan un pleno extraordinario por los cambios en el MuVIM y el área de Cultura de la diputación

Los grupos de la oposición en la Diputación de Valencia, PSPV y Compromís, han anunciado esta mañana que van a registrar la solicitud de un pleno extraordinario con un objetivo urgente: "Paralizar la reestructuración del área de Cultura impulsada por el gobierno de PP y Vox". La oposición traslada así al pleno "el clamor de la representación social, que ha calificado los cambios de purga y advierte del riesgo inminente que el MuVIM paso de ser un referente de la Ilustración a un simple 'Museo de Arte' sin proyecto museístico propio".

La solicitud del pleno llega en un clima de alta conflictividad laboral. Levante-EMV ha publicado este miércoles la intención de la corporación de reestructurar todo el área de Cultura, con una modificación de la Relación de Puestos de trabajo que se está tramitando con oposición sindical. Según han trasladado los representantes de los trabajadores a los grupos de la oposición, existe una profunda "inquietud y malestar" entre la plantilla de más de 170 personas solo del área de Cultura, que incluye también los museos (MuVIM, Prehistoria, l'Etno...).

PSPV y Compromís señalan: "Los sindicatos han lanzado una advertencia clara: la nueva organización supondrá el despido de personal interino y la amortización de plazas estructurales. Denuncian que estos puestos de trabajo podrían y tendrían que haber sido objeto de consolidación mediante procesos selectivos, pero que el actual gobierno prefiere eliminarlos".

Además, la representación laboral ha denunciado maniobras diseñadas desde Recursos Humanos para "perjudicar determinadas personas" y vaciar de contenido lugares técnicos, con el objetivo de recompensar perfiles afines en el gobierno de derecha y ultraderecha.

El portavoz del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha hecho suyas las reivindicaciones laborales: "Exigimos transparencia y un diálogo real con la plantilla y los sindicatos, que ahora mismo es inexistente. No permitiremos que se vulneran los principios de mérito, capacidad y estabilidad". Ha señalado que "lo que está pasando en Cultura se asemeja demasiado a una purga ideológica y a un reparto de sillas entre afines".

"El pleno extraordinario tiene que servir para blindar que ningún trabajador o trabajadora sea sacrificado por no ser ‘de la cuerda’ del gobierno provincial", y también ha defendido el legado de gestión que ha convertido el MuVIM en el museo más visitado de la ciudad.

La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha subrayado que “la derecha ha convertido el área de Cultura de la Diputación en un laboratorio de recortes, recentralización de decisiones y persecución del disidentes; primero utilizan la excusa de la eficiencia y después practica el clientelismo más descarado”.

Cambio de modelo del museo

“Rechazamos de pleno el cambio de modelo del MuVIM y su bautizo como ‘Museo de Arte de la Diputación’: la institución provincial tiene que mostrar su patrimonio, tiene demasiados lugares para hacerlo, pero no a expensas de desmantelar un museo singular, con un relato propio y reconocido internacionalmente por su defensa de la Ilustración, la democracia y los derechos humanos”, ha remarcado la portavoz nacionalista.

“Nuestra propuesta es clara: mantener el MuVIM como museo con proyecto, reforzar su equipo técnico y su autonomía, fortalecer el conjunto del área de Cultura y abrir una negociación real con la representación sindical para evitar despidos y amortizaciones injustificadas”, ha añadido Gimeno.

Noticias relacionadas

Así, la propuesta conjunta de socialistas y valencianistas plantea cuatro puntos: paralización inmediata de la modificación de la RPT y apertura de negociación real con los sindicatos; mantenimiento del MuVIM como museo de la Ilustración con proyecto propio; Garantía de estabilidad laboral, frenando cualquier despido o amortización que no responda a necesidades objetivas, y refuerzo del apoyo a los municipios, basado en la profesionalidad y no en la imposición ideológica.