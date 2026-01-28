'Sirat', nominada al César a la mejor película extranjera

La película española 'Sirat', de Oliver Laxe, ha sido nominada al galardón como mejor película extranjera de los premios César, los más importantes del cine francés, que se entregarán en París el próximo 26 de febrero.

La cinta se medirá a la brasileña 'El agente secreto', la china 'Black Dog' (Guan Hu), la estadounidense 'Una batalla tras otra' (Paul Thomas Anderson) y la noruega 'Valor sentimental' (Joachim Trier).

La mejor película del año en Francia para la Academia de los César se decidirá entre 'Nouvelle Vague' (que es el filme más nominado de la edición 51 de estos premios, con diez opciones), 'L'attachement' (8), 'Dossier 137' (8), 'La petite dernière' (7) y 'Un simple accident' (2), que dirigida por el iraní Jafar Panahi fue la ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes.

'Nouvelle Vague', la recreación del rodaje de la mítica 'Al final de la escapada' de Jean-Luc Godard que firmó el año pasado el estadounidense Richard Linklater, aspira a galardón en categorías como guión original o dirección, además de en múltiples apartados técnicos, pero no tuvo tanto éxito en los principales apartados interpretativos.

Por la mejor realización rivalizan también Carine Tardieu, por el drama íntimo 'L'attachement'; Dominik Moll por 'Dossier 137', sobre la represión policial de las protestas de los chalecos amarillos; Hafsia Herzi por el drama LGTBI 'La Petite Dernière' y Stéphane Demoustier por 'L'inconnu de la grande arche'.

Aunque se quedó sin sitio en la selección de las mejores películas, este último título -centrado en la construcción del emblemático cubo gigante del barrio financiero de La Défense, a las afueras de París- es otra de las cintas del año para la Academia de los César, con un total de 8 nominaciones.

El reconocimiento de mejor actor se dirimirá entre Claes Bang ('L'inconnu de la Grande Arche'), Bastien Bouillon ('Partir un jour'), Laurent Lafittte ('La Femme la plus riche du monde'), Pio Marmaï ('L'attachement') y Benjamin Voisin ('L'Étranger').

El de mejor interpretación femenina quedará entre Leïla Bekhti ('Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan'), Valeria Bruni Tedeschi ('L'attachement'), Léa Drucker ('Dossier 137'), Mélanie Thierry ('La Chambre de Mariana') e Isabelle Huppert ('La femme la plus riche du monde').

En la categoría de animación no faltaron dos películas que también aspirarán al Oscar el próximo marzo, en un gran éxito de la animación gala: 'Arco', ópera prima de Ugo Bienvenu, y la francobelga 'Amélie et la métaphysique des tubes', de Mailys Vallade y Liane-Cho Han, que adapta la conocida novela de Amélie Nothomb.

La ceremonia de entrega se celebrará, como es tradicional, en el teatro Olympia de París, pero un día antes de lo previsto inicialmente.

En lugar de realizarse como habitualmente el último viernes de febrero, la Academia anunció este mismo miércoles, poco antes de desvelar la lista de nominados, que la fecha final será el jueves 26.

La gala estará presidida por la actriz francesa Camille Cottin y como presentador ejercerá el también intérprete Benjamin Lavernhe. En ella se entregará un César de Honor al actor cómico estadounidense Jim Carrey.