València homenajea a Blasco Ibáñez en el 98 aniversario de su muerte

El Cementerio Municipal de València ha acogido este miércoles el acto de homenaje a Vicente Blasco Ibáñez, en el 98 aniversario de su fallecimiento. Una tradicional ceremonia de recuerdo y reconocimiento que se ha celebrado ante la tumba del autor. El acto -con ofrenda floral del Ayuntamiento de València y de las asociaciones blasquistas- ha estado presidido por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, quien ha resaltado el "carácter universal" de Blasco Ibáñez.

Nacido en València el 29 de enero de 1867, Vicente Blasco Ibáñez falleció casi 61 años después, el 28 de enero de 1928, justo la víspera de su aniversario. Eso sí, sus restos no llegaría a València hasta cinco años después, en 1933.

Homenaje a Blasco Ibáñez, en el cementerio de València. / Levante-EMV

Reconocida por sus "aportaciones"

Como recuerdan desde el consistorio, su figura histórica "es reconocida por sus aportaciones y activismo en el ámbito de la política, la literatura y el periodismo". "Fue fundador el periódico 'El Pueblo' y de la editorial Prometeo; ejerció su compromiso con la ideología republicana, lo que lo llevó a la cárcel y al exilio en diversas ocasiones; y alcanzó un gran éxito literario como representante principal del Naturalismo español, incluso en el mundo del cine, en Hollywood. A todo ello, sumó una notable actividad aventurera, con viajes alrededor de todo el mundo", concluye.