Paco Caballer inaugura su primera exposición en solitario con '1Up' en Filtre

Filtre Centre Expositiu acoge desde el próximo 30 de enero la exposición '1Up', la primera muestra individual del artista y diseñador Paco Caballer, una instalación expositiva compuesta por una quincena de piezas que invita al espectador a entrar en una escena que parece haber comenzado antes de su llegada.

Una cama iluminada por luces que cambian de color, una valla que interrumpe el espacio, una farola que insiste, pósters que repiten mensajes olvidados o unas patatas con ketchup sobre una almohada configuran un recorrido donde los objetos se presentan desactivados de su función habitual. En '1Up', nada explica del todo, pero todo sugiere que algo está a punto de suceder. El silencio, la espera y la suspensión del sentido forman parte de una experiencia en la que, como apunta la propia instalación, “los objetos estaban antes que el sentido”.

Paco Caballer procede del diseño de producto, un campo desde el que ha desarrollado una práctica artística centrada en desplazar los usos, cuestionar lo cotidiano y observar qué ocurre cuando las cosas dejan de comportarse como se espera de ellas. Más que resolver problemas, su trabajo propone moverlos de sitio. Su trayectoria se ha construido a través de desvíos y exploraciones abiertas, con presencia en programas, premios y plataformas como Injuve, Red Dot Design Concept, Injuve Design Lab, La Incubadora del FAD en Roca, Surtido o IED Barcelona.

La exposición de Paco Caballer en Filtre- / L-EMV

Su obra se ha mostrado anteriormente en ciudades como València, Madrid, Barcelona, Saint-Étienne y Łódź, y en '1Up' se materializa en una instalación que dialoga con el espacio de Filtre, un lugar que se define al margen de las etiquetas tradicionales.

La inauguración tendrá lugar el 30 de enero a las 19:00 horas, con bebida de cortesía para los asistentes gracias a la colaboración de Mahou. La exposición podrá visitarse en el horario comercial del centro desde el 30 de enero hasta el 6 de marzo de 2026, y contará con varios pases especiales de presentación de la instalación los días 30 de enero, 20 de febrero y 6 de marzo.

Filtre Centre Expositiu, ubicado en la calle Escultor Vicente Rodilla, 7 (bajo izquierda), no se presenta como galería, museo ni centro cultural, sino como un anexo de Lanervera Ediciones desde el que se muestran trabajos de artistas seleccionados por su interés, su trayectoria o, simplemente, por intuición.