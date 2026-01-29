Los Sorolla de la Hispanic llegarán a València por lotes a partir de abril para que se puedan exhibir antes de verano

Tras más de dos años de negociaciones y varios eventos inesperados, entre ellos un cambio de "president" en la Generalitat y un conflicto judicial, que han retrasado el proyecto, los Sorolla de la Hispanic Society de Nueva York están cada vez más cerca de València. La entidad norteamericana, el Ayuntamiento de València y la Generalitat firmaron ayer miércoles en Madrid el acuerdo que permitirá la exhibición temporal de una selección de obras del pintor valenciano en el Museo de la Ciudad, mientras se desbloquea la reforma del Palacio de las Comunicaciones, actualmente paralizada por orden judicial tras una denuncia del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.

El objetivo la Generalitat, del Ayuntamiento de València y de la Hispanic Society, la entidad propietaria de las obras, es que las primeras pinturas puedan llegar antes del verano. En cuanto a su exhibición, fuentes municipales se mostraron ayer prudentes y apuntaron a la posibilidad de que los valencianos y visitantes no puedan disfrutar de los Sorolla hasta septiembre. "En todo caso, será antes de 2027", aseguraron.

En cambio, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, dijo tras la firma del acuerdo que "si Dios quiere" antes del verano "ya podremos tener parte de esas obras en el Museo de la Ciudad". Y lo mismo señalaron fuentes de la Hispanic, quienes adelantaron que la primera tanda de obras llegarán en abril o mayo desde Nueva York y que por entonces la pinacoteca de la Plaza del Arzobispo ya estará lista para exhibir las primeras pinturas, que serán las de temática valenciana y española. Cuando las primeras pinturas lleguen a València, la Generalitat empezará a pagar la parte proporcional del canon de 1,15 millones de euros anuales que recibirá la Hispanic por la cesión de los Sorolla.

Traslado en avión

El traslado en avión de la colección -que incluye unas 220 pinturas, dibujos y bocetos-, desde Nueva York a València se dividirá en tres lotes temáticos —“Sorolla español”, “Sorolla americano” y “Sorolla ilustre”— y su exhibición será progresiva a lo largo de este año. La previsión de la HSA es que la tanda de "Sorolla español" llegue en abril o mayo como muy tarde y la de "Sorolla americano" -las que el pintor realizó por encargo del hispanista multimillonario Archer Milton Huntington y otros mecenas estadounidenses- puedan hacerlo en junio. Estos dos primeros lotes son los que se podrían exhibir en el Museo de la Ciudad, mientras que los responsables del proyecto esperan que el tercero llegue en octubre y se pueda ver ya en el Palacio de las Comunicaciones cuando se resuelva el conflicto judicial.

La documentación técnica y jurídica deberá concretar ahora las condiciones, plazos y requisitos aplicables tanto a la exhibición provisional como a la definitiva y, en todo caso, “se garantizará la adecuada conservación, seguridad, custodia y restitución de las obras”, señalaban ayer el ayuntamiento y la Generalitat en un comunicado conjunto.

Este periódico ha podido saber que, aunque las partes consideran que el Museo de la Ciudad reúne las condiciones idóneas para la exhibición provisional de las pinturas de la HSA, sí que se tendrá que hacer alguna intervención en el edificio, especialmente en la adaptación de la planta baja del antiguo Palacio de Marqués de Campo para acoger algunas de los Sorolla o el vestíbulo del edificio para dar servicio a una cantidad de visitantes que será previsiblemente mucho mayor a la que ahora en la actualidad este museo.

También hay que resolver algunos aspectos administrativos, como el de la ordenanza que establece que el acceso al Museo de la Ciudad es gratuito, ya que para visitar la colección sí que se pagará una entrada.

Sorolla "en su casa"

El acuerdo se ha cerrado hoy tras una reunión celebrada en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, en la que han participado el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca; la alcaldesa de València, María José Catalá; el director de la Hispanic Society of America, Guillaume Kientz; y Blanca Pons-Sorolla, bisnieta del artista y depositaria del legado familiar, quien ha sido además la responsable de la selección de las obras que se exhibirán en València. El encuentro da continuidad al visto bueno otorgado por la institución neoyorquina para que las piezas se muestren de forma provisional en la ciudad mientras permanece bloqueada la reforma del antiguo edificio de Correos por un conflicto judicial.

Durante el acto, Kientz ha subrayado el valor simbólico del acuerdo y ha asegurado que “el de hoy es un acto pequeño pero muy importante, porque la próxima vez que nos encontremos todos será ya con Sorolla, con sus obras, en València, en su casa”. Por su parte, Blanca Pons-Sorolla ha destacado el compromiso compartido que implica el proyecto y ha afirmado que “es el momento de trabajar por Sorolla y por València”, calificando la iniciativa como “importante, ilusionante y buena para todos y para Sorolla”.

Guillaume Kientz, Blanca Pons-Sorolla, Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá. / GVA

La “ansiedad” de Pérez Llorca

La alcaldesa ha calificado la firma como “un día muy especial y muy esperado” y ha subrayado el valor simbólico del acuerdo. “Sorolla vuelve por fin a su casa, a la ciudad de su bisabuelo, del maestro de la luz, del hijo predilecto de València, y hoy está un poquito más cerca de hacerse realidad”, ha señalado, agradeciendo expresamente la confianza de la Hispanic Society y el papel de la familia del pintor. Catalá ha insistido en que el proyecto “va mucho más allá de una mera exposición”, ya que abre la puerta a iniciativas de investigación, análisis y difusión cultural y refuerza el papel de València en el mapa cultural internacional.

El president de la Generalitat, por su parte, ha puesto el acento en la ilusión que genera la llegada de las obras entre la ciudadanía valenciana. “Represento mejor que nadie la ansiedad y las ganas de cualquier valenciano por ver esta magnífica obra en la tierra de Sorolla”, ha afirmado, destacando que la Comunitat Valenciana “está preparada para acoger proyectos culturales de este nivel” y que la presencia de la obra del pintor “refuerza el lugar que merece València como polo internacional de cultura”.

Pérez Llorca ha defendido además la agilidad administrativa demostrada por las instituciones implicadas para superar los obstáculos existentes y permitir que las obras lleguen antes del verano. “Cuando se pone empeño e ilusión, no hay adversidad ni burocracia que pueda frenar un proyecto como este”, ha señalado, avanzando que los trabajos continuarán en paralelo para adecuar el futuro museo del Palacio de las Comunicaciones.

A la espera de la resolución judicial

Según lo previsto, cuando lleguen las primeras piezas —entre ellas, “Sol de tarde” y los bocetos de “Visión de España”— la Generalitat empezará a abonar a la Hispanic Society el canon anual de 1,15 millones de euros pactado en el acuerdo firmado el pasado verano. La empresa Light and Art Exhibition será la encargada de la museografía y del diseño expositivo de esta fase provisional.

El Museo de la Ciudad, ubicado en el antiguo palacio del Marqués de Campo, se confirma así como sede temporal para una parte de la colección, que se irá ampliando progresivamente conforme lleguen nuevos envíos desde Nueva York. No se exhibirá inicialmente el conjunto completo de las más de 220 obras incluidas en el acuerdo marco, a la espera de que se desbloquee la reforma del Palacio de las Comunicaciones, paralizada por el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.

Pese a los retrasos y cambios de calendario, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento han reiterado su compromiso para que Sorolla esté presente en València “cuanto antes”. “Hoy gana la cultura”, ha concluido la alcaldesa, destacando que el regreso del pintor actúa como un puente cultural entre València, Madrid y Nueva York y consolida uno de los proyectos culturales más emblemáticos de la ciudad a medio y largo plazo.