Valencia brilló en Madrid Fusión 2026

Quique Dacosta inauguró el congreso con la noticia más sonada del año en curso. El Poblet, su restaurante de Valencia, valorado con dos estrellas Michelin, cambia de nombre y de jefe de cocina. La apuesta es seria. Dacosta envía a Valencia artillería pesada. Nada menos de Carolina Álvarez, hasta hoy jefa de cocina en Quique Dacosta Restaurante (3 estrellas Michelin). Un valor seguro. Carolina es una cocinera de técnica impecable y máxima elegancia. Es además, una persona empática capaz de dirigir con armonía la plantilla más complicada. Ella siempre sonríe, nunca grita pero pisa con paso firme. Auguro grandes éxitos al restaurante en esta nueva etapa. En cuanto al nuevo nombre… El mensaje suena claro. Quique rompe con cualquier recuerdo de un pasado al que ya no se siente ligado.

Ricard Camarena protagonizó otro momento interesante del congreso. El cocinero de Barx lidera un movimiento que trata de conseguir una interlocución con la administración para desarrollar un marco legal más apropiado para lo que él llama “restaurantes singulares”, es decir, propuestas gastronómicas alejadas de la estandarización que requieren de horarios especiales y fiscalidades más apropiadas.

Más allá de lo que vimos en el escenario principal del congreso, la hostelería valenciana se repartió por los múltiples espacios de Madrid Fusión. Cocineros como Victoria Sevilla, Miguel Barrera o Germán Carrizo y Carito Lourenço realizaron talleres y ponencias mientras ayuntamientos como Gandia o Dénia aprovechaban para promocionar sus destinos. En ese terreno, una población destacó sobre todas las demás: Cullera, convertida en capital gastronómica del arroz. Jordi Mayor (alcalde de Cullera) y José Palacios (presidente del club de producto “Artesanos del Arroz”), presentaron la tercera edición de la “Bienal Mundial del Arroz” que se celebrará entre el 15 y el 18 de octubre. Los mismos protagonistas anunciaron también el concurso de la “gamba blanca de Cullera”, un intento del ayuntamiento y el club de producto por poner en valor la lonja de Cullera, la mejor nutrida y más diversa de la provincia de Valencia.