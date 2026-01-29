Qué hacer en València: los mejores planes del 30 de enero al 5 de febrero

Levante-EMV selecciona algunos de los mejores planes para disfrutar de la vibrante vida cultural valenciana, que se mueve entre música, museos y artes escénicas.

MÚSICA

Mikel Izal. Roig Arena. 31 de enero. Tras un 2025 vertiginoso, repleto de festivales y ciclos de verano, los primeros compases del 2026 pondrán el punto y final a la presentación de ese primer disco. Y lo hará por todo lo alto: con un show renovado y de mayor duración, adaptado a grandes recintos, con nuevas sorpresas y con toda la magia de su primer disco en solitario, así como de sus composiciones más aclamadas en su anterior etapa como vocalista y compositor de IZAL.

André Rieu y su orquesta Johann Strauss. Roig Arena. 30 de enero. Rieu ha logrado modernizar y revitalizar la escena musical clásica con su cercanía y gran sentido del humor. Sus conciertos son una celebración de la música clásica, en los que el director vuelca todo su carisma, su talento y su entrañable personalidad para cautivar a los asistentes.

TEATROS

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Camino a la Meca'. Del 20 de enero al 1 de febrero. Escrita por Athol Fugard, 'Camino a La Meca' está basada en la vida real de Helen Martins, una mujer que desafió las normas de su época para abrazar su libertad y creatividad, que prefirió las preguntas a las certezas y que se enfrentó a su tiempo y al mundo que la rodeaba, desafiando los límites impuestos por la sociedad. Esta adaptación, dirigida por Claudio Tolcachir, invita a reflexionar sobre la valentía de vivir fiel a uno mismo y la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades para crear belleza y significado. El elenco está encabezado por Lola Herrera a quien acompañan Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

Teatro Talia

'Escape Room'. Del 10 de diciembre al 1 de febrero. Xavi Mira dirige una obra en la que participa el mismo junto a Lara Salvador, Águeda Llorca, Josep Manel Casany y Cristina Garcia. Dos parejas de amigos de toda la vida, quedan para hacer un Escape Room en un barrio donde recientemente se ha encontrado, en un contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado... Los cuatro amigos piensan que les espera un juego divertido para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reír un poco. Pero en cuanto la puerta de la habitación se cierra herméticamente y empieza la cuenta atrás, empiezan a pasar cosas extrañas. Salir de aquel «escape room» no será nada fácil, y el juego se convertirá en un infierno que pondrá a prueba su amistad hasta límites insospechados.

'La Ratonera' . Del 4 al 22 de febrero. Basada en la famosa novela de Agatha Christie '3 ratones ciegos', 'La Ratonera' combina en esta versión la potencia y la intensidad del teatro, con un espíritu transgresor inspirado en las nuevas narrativas que nos llegan desde el cine, la literatura y las más recientes producciones teatrales. Dirigida por Ignasi Vidal, cuenta con Rebeca Valls, Jordi Ballester, Lola Moltó, Victoria Salvador, Ferrán Gadea o Jaime Linares entre sus intérpretes.

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatre Rialto

'Leonora'. 31 de enero y 1 de febrero. Esta obra es un acercamiento poético al universo de la célebre pintora, escultura y escritora surrealista Leonora Carrington, centrado en sus años de juventud y en su paso por España tras la Guerra Civil. No busca una biografía literal, sino hacer presente en escena fragmentos del espíritu indócil y sublime de la creadora. La obra es una carta de amor a su resistencia, rebeldía y deseo de libertad, inspirada en sus Memorias de abajo.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Clásicos y modernos. Obras maestras de la Colección BBVA'. Del 13 noviembre 2025 al 15 febrero. Esta muestra reúne una cuidada selección de las piezas más destacadas de la colección, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX. Presenta creaciones de artistas como Goya, Murillo, Van Dyck, Sorolla o Zuloaga. A pesar del amplio marco cronológico que las separa, las obras comparten un mismo código: el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI.

IVAM

'Kara Walker. Burning Village' y 'Habitar las sombras'. El IVAM presenta en este doble proyecto un homenaje al blanco y negro. La muestra de la artista estadounidense recoge alguna de sus imágenes más icónicas como las siluetas recortadas. Se puede visitar hasta el 22 de febrero. En 'Habitar las sombras', el museo propone una viaje por más de un centenar de obras de su colección y del MACA entre fantasmas, rostros y arquitecturas que parecen abandonadas. Hasta el 18 de enero.

'Entre lo profundo y lo distante'. El proyecto de Andrea Canepa, concebido específicamente para el IVAM, parte del libro The Spell of the Sensuous de David Abram que, desde la filosofía fenomenológica y concepciones del tiempo presentes en diversas cosmologías indígenas, plantea que el tiempo está inscrito en el paisaje. Hasta el 12 de abril.

Fundación Bancaja

'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla'. Del 3 de octubre al 8 de febrero de 2026. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de las obras maestras de Joaquín Sorolla más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, que permanece actualmente cerrado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. Esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición.

Centre del Carme

'Circuito cerrado'. Del 21 de enero al 12 de abril. Comisionada por Cayetano Limorte, la exposición propone una reflexión en torno a los conceptos de empatía, amor y soledad, a partir de la concepción del sujeto como circuito cerrado. Es decir, como un ser perceptivamente cerrado en sí mismo, productor y, a su vez, receptor de las capas de realidad que su conciencia genera para protegerse frente a la única verdad de la que dispone, la de su propia muerte.

‘El ritual del respawn’. Del 21 de enero al 5 de abril. Presentada por Ana Esteve Reig, esta exposición individual se compone de dos videoinstalaciones que reflexionan sobre la virtualidad y el tiempo que pasamos frente a las pantallas. El título alude al término “respawn”, propio de los videojuegos, que designa el acto de morir y volver a aparecer en el juego, una idea que atraviesa ambas obras como metáfora de la experiencia en los entornos digitales.

Caixaforum

'Dinosaurios de la Patagonia'. Hasta el 1 de marzo. 'Dinosaurios de la Patagonia' es un recorrido por el trabajo de los paleontólogos que descubre cómo funciona la ciencia y cómo los paleontólogos reconstruyen el pasado, al tiempo que presenta las réplicas de los esqueletos de los dinosaurios más importantes hallados en este territorio y sus fósiles originales. La estrella de la exposición es una réplica de un ejemplar de Patagotitan mayorum, de treinta metros de longitud.

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

Bombas Gens

