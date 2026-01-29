València recupera su estatus de cuarta ciudad cultural impulsada por el IVAM y el Palau de les Arts

La cultura en València coge fuerza y vuelve a situarse como una de las cuatro referencias en España, superando de nuevo a Málaga y colocándose solo por detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao. Alicante, por su parte, ocupa el puesto 28 y Castelló, el 42. Por autonomías, eso sí, la Comunitat Valenciana se mantiene en el quinto puesto, justo por detrás de Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía. Así se recoge en el Observatorio de la Cultura correspondiente al año 2025 dado a conocer esta mañana por la Fundación Contemporánea, que sitúa al IVAM como la institución cultural valenciana más reconocido del país y al Palau de les Arts Reina Sofía, como la entidad territorial que más mejora su posicionamiento.

La lista -elaborada entre noviembre y diciembre en base a la opinión de 443 personas entra las que se incluyen a trabajadores de organizaciones culturales públicas y privadas, así como a otros profesionales independientes del sector- la encabeza el Museo Reina Sofía que le arrebata el 'trono cultural' a otra pinacoteca madrileña de referencia como el Museo del Prado. El Festival de San Sebastián cierra este particular 'Top 3' cultural manteniendo la posición que conquistó en el balance del pasado año, seguido por el Museo Thyssen-Bornemisza y el Guggenheim, que intercambian puestos.

IVAM, líder en la Comunitat

En lo que se refiere a las instituciones valencianas, ninguna alcanza los diez primeros puestos de este ránking que se elabora desde 2009 y que mide la calidad e innovación de la oferta cultural de cada territorio. Así, el IVAM es el que mejor lugar consigue ubicándose -como en 2024- en el puesto 14. Este hecho -en una institución que desde abril dirige Blanca de la Torre y que ha contado con exposiciones aún en marcha como la de 'Cristina García Rodero. España Oculta' o 'Kara Walker. Burning Village'- le permite contar, un año más, con la insignia cultural del territorio valenciano y situarse como uno de los museos "imprescindibles" según el Observatorio.

La exposición de Cristina García Rodero, una de las más destacadas del IVAM. / Germán Caballero

Tras la pinacoteca, el listado destaca el crecimiento que ha tenido en el último año en su reconocimiento dentro y fuera de las fronteras de la autonomía un Palau de les Arts Reina Sofía que esta temporada 2025-26 cumple dos décadas de historia. En concreto, la institución escala 23 puestos en solo un año dentro del balance nacional y se cuela en el lugar 36, justo dos por delante del Centro de Arte Hortensia Herrero, que también mejora de la posición 44 a la 38. Eso sí, si se observa la clasificación elaborada únicamente por los profesionales valencianos, entre el Palau de les Arts y el Hortensia Herrero se ubica el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

Del Bellas Artes al Roig Arena

Más allá de estos espacios, el Observatorio de la Cultura relativo a la Comunitat Valenciana coloca al Museo de Bellas Artes empatado en la cuarta posición y por delante de Abierto València 2025 -semana grande del arte contemporáneo impulsada por la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana-, el CaixaForum, La Nau y Russafa Escènica. El MuVIM cierra el 'Top 10' justo por delante del Centre del Carme Cultura Contemporània, que pese a vivir el año pasado un incremento de visitantes del 31,51 %, cae de esos primeros diez puestos de honor. Por lo que respecta a las novedades, destaca la aparición del Roig Arena, que en sus primeros meses de vida como arena multiusos se coloca en el puesto 18 dentro de la Comunitat, empatando con otros enclaves como el Espai La Granja o el Festival 10 Sentidos.

Orden de lo mejor de la cultura en España 2025

1. MNCARS. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

2. Museo Nacional del Prado

3. Zinemaldia. Festival de San Sebastián

4. Museo Nacional Thyssen - Bornemisza

5. Museo Guggenheim Bilbao

6. Teatro Real

7. CaixaForum

8. CCCB. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

9. Fundación Juan March

9. Festival de Málaga. Cine en Español

9. Matadero Madrid

12. ARCOmadrid

13. MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona

14. IVAM. Institut Valencià d’Art Modern

15. Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro

Orden en la Comunitat Valenciana 2025

