La vuelta de Blas Colomer

Especial convocatoria la del Colegio Mayor Dr. Peset para presentar un estudio biográfico de uno mas de los grandes músicos valencianos, hasta ahora olvidado, Blas María Colomer (Bocairent 1839-Paris1917) como antes sucediera con José Melchor Gómis (Ontinyent 1791-Paris 1836). Ambos, por diversas razones, fijaron su residencia en la capital francesa desde donde sus trabajos se difundieron por toda Europa, con gran reconocimiento de la crítica y admiración del público. Paris era el centro del mundo artístico del XIX y de gran parte del XX: allí coincidieron los compositores Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou, Joaquín Nin, Joaquín Malats y Joaquín Turina; los pianistas Ricardo Viñés, José y Amparo Iturbi y Amparo Garrigues, los violinistas Pablo de Sarasate, Telmo Vela y Josefina Salvador, el guitarrista Jaime Bosch o la soprano Elena Sanz. Colomer sería reconocido en los círculos filarmónicas de París como pianista y pedagogo de altura. No extraña que la musicóloga catalana Montserrat Bergadá Armengol en su trabajo "Añoranzas y proyección de España en el París de finales del XIX" reseñara a Colomer como "totalmente asimilado al movimiento musical francés".

Todo ello, no hace mas que aumentar lo extraño que resulta que la figura y la obra del compositor de Bocairent no tuviera en su tierra la acogida que hubiera merecido. Sin duda, Colomer, que emigró muy joven, hizo su vida en Francia y allí formó su familia y donde aun existen descendientes. Muchos años de investigación en bibliotecas y archivos de la profesora María Belén Sánchez García han culminado con la publicación de su estudio "El pianista valencià Blas María Colomer al París del segle XIX", editado por la Diputación de Valencia en el cual, por vez primera se desvela la importancia de este músico del cual, el barón de Alcahalí, Don José Ruiz de Lihory ya había publicado, en Valencia y en 1900, datos precisos sobre su existencia, sus vivencias francesas y sus éxitos como pianista y compositor. Paralelamente, la catedrática de Conservatorio de Castelló. Victoria Alemany Ferrer, gran conocedora de la historia de piano en Valencia, expuso con todo detalle la importancia que, desde finales del XVIII, tuvo el piano como instrumento esencial en la vida social y musical de la ciudad en el XIX. Abundó también en la importancia de los constructores y técnicos de pianos en la ciudad lo que impulsó un aumento de estudiantes y profesores. Desde Penella padre hasta Amancio Amorós, Roberto Segura, María Jordan, (profesora de Iturbi), Daniel de Nueda, José Roca, García Chornet y Mario Monreal, confirman el prestigio de la pedagogía del piano en nuestra ciudad. Alemany expuso asimismo el importante rol que tuvieron tanto el Liceo valenciano como la Real Sociedad Económica de Amigos del País como posteriormente las Escuelas Municipales de Música y, finalmente, la creación del Conservatorio de Música en1879. Finalmente, el catedrático del Conservatorio de Castellón, Adolfo Bueso interpretó 3 composiciones de Colomer: Agitato (Solo de concurso), Caprice árabe y Menuet Fantasque, partituras brillantes que demuestran el nivel de Colomer comoverdadero virtuoso. El acto fue presentado por Francisco Teruel, Diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, y moderado por la Dra. Ana María Botella Nicolás, de la Universidad de Valencia. Como sucedió con Martin y Soler, Blas Colomer ha vuelto para quedarse. Enhorabuena.