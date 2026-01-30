El Consell se alía con la Biblioteca Nacional para facilitar el acceso a sus colecciones digitales

El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y la Biblioteca Nacional de España (BNE) para facilitar el acceso y consulta a sus colecciones digitales. El convenio, según ha destacado la Generalitat, tiene por objeto establecer la colaboración entre la BNE y el centro de conservación del depósito legal en la Comunitat Valenciana, situado en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, para facilitar el acceso y consulta de las colecciones digitales conservadas en la BNE, con fines de investigación.

Desde terminales de la Biblioteca Valenciana

De acuerdo con la Ley de propiedad intelectual, el acceso a estos documentos se realizará desde terminales de red cerrada ubicados en el Biblioteca Valenciana, conectados a los servidores de la BNE. De esta forma "se asegura su carácter restringido, su correcta conservación y el respeto a los contenidos y prestaciones protegidos por la legislación de propiedad intelectual, así como la protección de datos personales y la legislación de bibliotecas y accesibilidad".

Según se recoge en el convenio, la Biblioteca Nacional de España asume los costes derivados de la compensación a los titulares de derechos y del abono a la entidad de gestión colectiva de derechos de autor competente por razón de los contenidos y prestaciones de propiedad intelectual a los que se acceda. Por su parte, la Generalitat aporta el equipamiento informático y mobiliario necesario para poder ejecutar correctamente el convenio.

Duración de cuatro años

Es la primera vez que se firma este acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse por un periodo adicional de hasta cuatro años más.