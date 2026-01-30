El Consell se alía con la Biblioteca Nacional para facilitar el acceso a sus colecciones digitales
El acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años, se realiza para favorecer una investigación que se realizará desde terminales de red cerrada ubicados en la Biblioteca Valenciana
El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y la Biblioteca Nacional de España (BNE) para facilitar el acceso y consulta a sus colecciones digitales. El convenio, según ha destacado la Generalitat, tiene por objeto establecer la colaboración entre la BNE y el centro de conservación del depósito legal en la Comunitat Valenciana, situado en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, para facilitar el acceso y consulta de las colecciones digitales conservadas en la BNE, con fines de investigación.
Desde terminales de la Biblioteca Valenciana
De acuerdo con la Ley de propiedad intelectual, el acceso a estos documentos se realizará desde terminales de red cerrada ubicados en el Biblioteca Valenciana, conectados a los servidores de la BNE. De esta forma "se asegura su carácter restringido, su correcta conservación y el respeto a los contenidos y prestaciones protegidos por la legislación de propiedad intelectual, así como la protección de datos personales y la legislación de bibliotecas y accesibilidad".
Según se recoge en el convenio, la Biblioteca Nacional de España asume los costes derivados de la compensación a los titulares de derechos y del abono a la entidad de gestión colectiva de derechos de autor competente por razón de los contenidos y prestaciones de propiedad intelectual a los que se acceda. Por su parte, la Generalitat aporta el equipamiento informático y mobiliario necesario para poder ejecutar correctamente el convenio.
Duración de cuatro años
Es la primera vez que se firma este acuerdo, que tendrá una duración de cuatro años y podrá prorrogarse por un periodo adicional de hasta cuatro años más.
Suscríbete para seguir leyendo
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
- La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
- Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras